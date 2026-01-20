Ben Affleck & Matt Damons größter Streit führte in Klinik

Ben Affleck (53) und Matt Damon (55) haben in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) ihren wohl kuriosesten Streit enthüllt – und der endete für Matt im Krankenhaus. Die beiden langjährigen Freunde und Co-Stars des kommenden Thrillers "The Rip" blickten zurück auf Dreharbeiten zu ihrem frühen Film "School Ties" im Jahr 1992. Damals spazierten sie mit Kollegen wie Brendan Fraser (57), Cole Hauser (50) und Chris O’Donnell über das Schulgelände, auf dem gedreht wurde – und aus Langeweile wurde eine wilde Eichel-Schlacht. "Wir waren 19, 20 Jahre alt und es waren mehrere von uns da", erinnerte sich Ben. "Wir liefen über dieses Schulgelände, und da lagen Eicheln herum. Also fingen wir an, uns gegenseitig damit zu bewerfen." Ben witzelte trocken: "Denn wenn man 19 ist, scheint das eine gute Idee zu sein." Als Ben eine Eichel auf Cole warf, duckte der sich, Matt drehte sich im selben Moment um – und bekam das Geschoss direkt ins Auge.

Matt erzählte bei Jimmy Fallon, dass er in diesem Augenblick nicht reagieren konnte: "Es ist das einzige Mal in meinem Leben gewesen, dass ich keine Zeit hatte zu blinzeln", sagte er in der Show. Die Eichel-Schlacht führte Matt direkt ins Krankenhaus. Die Verletzung war so heftig, dass der Star ein paar Tage lang eine Augenklappe tragen musste. Während Matt sich um sein Augenlicht sorgte, hatte Ben noch einen anderen Gedanken im Kopf. "Ich hatte vielleicht drei Sätze in dem Film. Und obwohl mir Matts Sehkraft wichtig war, war mein erster Gedanke: 'Ich werde dafür gefeuert'", berichtete er lachend. Am Ende blieb es bei einem Schreck, ein paar Tagen mit Pflaster und einer Geschichte, über die beide heute offen scherzen.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff am Set sorgte damals ein kurioser Zufall: Matt war mit seiner Augenklappe nicht allein. Wie der Schauspieler in der Sendung erzählte, trug auch der erste Regieassistent von "School Ties", Newt Arnold, eine Augenklappe. Die beiden ließen es sich nicht nehmen, gemeinsam Fotos zu machen. Ben und Matt sind seit Jugendtagen eng befreundet, haben zusammen Drehbücher geschrieben, Erfolge gefeiert und Rückschläge gemeistert. Einst teilten sie sich sogar ein Bankkonto. Dass sie ihren "größten Streit" heute als alberne Eichel-Schlacht mit Krankenhausbesuch erzählen, ist für die beiden einfach eine weitere gemeinsame Erinnerung aus diesen frühen, unbeschwerten Jahren am Set.

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon, Schauspieler

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck bei der Weltpremiere von "The Accountant 2" in Austin

Matt Damon und Ben Affleck im Film "Dogma" 1999