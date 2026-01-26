Megaerfolge: Netflix will K-Drama-Angebot weiter ausbauen

2026 wird ein gutes Jahr für Fans koreanischer Netflix-Produktionen: Der Streamingriese will weltweit gleich 34 koreanische Filme und Serien veröffentlichen – und macht damit klar, dass der Mega-Erfolg von Squid Game erst der Anfang war. So steht seit dieser Woche die fünfte Staffel der Reality-Hitshow "Raus aus der Single-Hölle" zum Streamen bereit, weitere Datingshows, Actionkracher und Fantasyserien sollen im Laufe des Jahres folgen. Die Botschaft an alle Fans: Netflix setzt voll auf K-Content – und will das Angebot spürbar ausbauen.

Im neuen Veröffentlichungsplan für 2026 sind sowohl neue Formate als auch Fortsetzungen großer Fanlieblinge gelistet. Erst vor Kurzem gingen die Liebesgeschichten "Can This Love Be Translated?", "No Tail to Tell" und das K-Drama "Undercover Miss Hong" online. Im ersten Jahresquartal startet neben dem Dating-Format "Raus aus der Single-Hölle" Staffel 5 auch die Serie "The Art of Sarah" am 13. Februar. Hinzu kommen das Unscripted-Format "Agents of Mystery 2", die romantische Serie "Boyfriend on Demand" sowie die Filme "Pavane" und "Ready or Not: Texas". Im zweiten Quartal folgen unter anderem "Better Late Than Single" Staffel 2, "Bloodhounds" Staffel 2 und Titel wie "Husbands in Action", "If Wishes Could Kill" oder "Jae-seok's B&B Rules!". Ab Sommer wird es mit Formaten wie "Kian's Bizarre B&B" Staffel 2, "Mission: Cross 2" oder den neuen Serien "Our Sticky Love" und "The East Palace" weitergehen, bevor zum Jahresende unter anderem "Culinary Class War" Staffel 3, "Dead-End Job", "Take Charge of My Heart", "Tantara" und "The Devil's Plan" Staffel 3 an den Start gehen.

Hinter den Kulissen steht dabei eine klare Strategie: Netflix investiert seit Jahren massiv in koreanische Produktionen und macht sie so zu einem der meistgesehenen Genres auf der Plattform – direkt hinter englischsprachigen Inhalten. Für viele Zuschauer rund um den Globus sind koreanische Filme und Serien längst nicht mehr von der Streamingplattform wegzudenken. Fans entdecken über beliebte K-Dramen nicht nur neue Stars, sondern auch Sprache, Kultur und Lifestyle aus Korea. An genau diesen Trend will Netflix 2026 offenbar weiter anknüpfen.

Lee Jung-jae, "Squid Game"-Darsteller

Go Youn-jung als Cha Mu-hee und Kim Seon-ho als Joo Ho-jin in "Can This Love Be Translated?"

"Culinary Class Wars" Staffel 1, Episode 102: Köchinnen und Köche treten zum 1:1-Duell an

