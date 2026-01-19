"The Dealer": "Squid Game"-Macher plant neuen Netflix-Hit

Hwang Dong-hyuk, der kreative Kopf hinter dem Netflix-Phänomen Squid Game, wagt sich an ein neues Projekt. Seine kommende Serie "The Dealer" wurde bereits vom Streaming-Giganten in Auftrag gegeben. Im Mittelpunkt steht Geonhwa, gespielt von Jung So-min, eine außergewöhnlich talentierte Casinodealerin. Ihr geordnetes Leben wird jedoch durch einen Immobilienbetrug erschüttert, wodurch ihre Hochzeitspläne zunichtegemacht werden. Um sich aus dieser misslichen Lage zu befreien, sieht sich Geonhwa gezwungen, in die Schattenwelt des Glücksspiels zurückzukehren und ihre lange verborgenen Talente zu nutzen, so Allkpop.

Mit von der Partie sind zudem Ryoo Seung-bum, Lee Soo-hyuk und Ryu Kyung-soo in entscheidenden Rollen. Ryoo verkörpert Hwang Chisu, einen Spieler, der durch seine gefährlichen Aktivitäten an Geonhwas Seite gerät. Lee übernimmt die Rolle von Jo Jun, einem energischen Casino-Spieler, während Ryu als Choi Wooseung, Geonhwas Verlobter und ein aufrechter Detective, den Gegenpol zu dieser düsteren Szene gibt. Produziert wird "The Dealer" von Hwangs Firstman Studio, während Choi Young-hwan, bekannt für seine beeindruckenden Arbeiten als Kameramann in Filmen wie "Veteran" und "Tazza: The High Rollers", bei dieser Serie sein Regiedebüt gibt.

Schon mit "Squid Game" hat Hwang Dong-hyuk bewiesen, dass er außergewöhnliche Geschichten erzählen kann, die weltweit begeistern. Nun verspricht "The Dealer", erneut die Zuschauer in eine fesselnde Welt voller Spannung und Drama zu entführen. Hwang ist bekannt dafür, in seinen Werken gesellschaftliche Kontraste und persönliche Konflikte aufzugreifen, die tief unter die Oberfläche gehen. Mit der Expertise des Teams und der Starbesetzung könnte "The Dealer" die nächste große Erfolgsserie für Netflix werden und die südkoreanische Film- und Fernsehszene weiter auf der internationalen Bühne etablieren.

Getty Images Hwang Dong-hyuk, Juni 2025

Getty Images Hwang Dong-hyuk bei einem "Squid Game"-Screening in L.A. im November 2021

