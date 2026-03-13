"Bridgerton"-Staffel 5: Startet Eloises Story doch früher?

Gute Nachrichten für alle Bridgerton-Fans: Die fünfte Staffel der beliebten Netflix-Serie könnte schneller kommen als gedacht – und alles deutet darauf hin, dass Eloise Bridgerton endlich im Mittelpunkt stehen wird. Showrunnerin Jess Brownell gab im Interview mit Bustle bekannt: "Ich würde sagen, dass wir mit Staffel fünf im Zeitplan liegen – alles in allem, wenn alles nach Plan läuft – werden wir den Zeitplan von anderthalb Jahren entweder einhalten oder sogar übertreffen." Gegenüber Vanity Fair bestätigte sie zudem, dass die Drehbücher bereits fertiggestellt sind und alle Episoden in Entwurfsform vorliegen. Da Staffel vier etwa 18 Monate nach der vorherigen Staffel erschien, rechnet Brownell mit einem ähnlich schnellen Start – ein Release Mitte bis Ende 2027 wäre damit realistisch.

Dass ausgerechnet Eloise, gespielt von Claudia Jessie (36), die nächste Hauptfigur werden könnte, liegt nicht nur an der Buchreihenfolge, sondern auch an deutlichen Hinweisen im Finale von Staffel vier. In der allerletzten Szene im Abspann sagt Eloise auf die Frage, welche Hochzeit wohl als nächstes anstehe, selbstbewusst: "Ich liebe Hochzeiten - als Gast natürlich." Das wirkt wie ein witziger Wink mit dem Zaunpfahl. Zudem hat Eloise im Verlauf der vierten Staffel erkannt, dass die Ehe durchaus ihre Vorzüge haben kann – ein klarer Hinweis auf ihren bevorstehenden Sinneswandel. Ihr Zukünftiger Sir Phillip Crane existiert in der Serie bereits als Charakter, auch wenn dieser längere Zeit abwesend war.

Francescas Liebesgeschichte wird voraussichtlich erst später erzählt werden, vermutlich in Staffel sechs. Da die potenziell neue Partner-Figur durch die Änderung von Michael zu Michaela mehr Vorlauf braucht und sie zudem erst den Tod ihres Ehemanns John verarbeiten muss, bevor sie bereit für eine neue Beziehung ist, passt das zeitlich besser. Julia Quinns Buchreihe bietet Stoff für insgesamt acht Staffeln – je eine für jedes Bridgerton-Geschwisterkind. Produzentin Shonda Rhimes (56) und Betsy Beers bestätigten gegenüber Variety bereits im April 2024, dass sie alle acht Staffeln auf Netflix realisieren möchten.

Netflix Eloise und Francesca Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

Getty Images Shonda Rhimes in London, Juni 2024