"Wer wird Millionär?": Das passiert hinter den Kulissen

Luke Rothfuchs hat bei Wer wird Millionär? mit 16.000 Euro den Heimweg angetreten und gewährt jetzt in einem Interview mit der Hörzu seltene Einblicke hinter die Kulissen der beliebten Quizshow. Der 24-jährige Student war bereits vor einigen Jahren Kandidat bei der Sendung, schaffte es damals jedoch nicht auf den Ratestuhl. In der aktuellen Folge bekam Luke nun eine zweite Chance und plaudert über seine Vorbereitung, die Atmosphäre im Studio und was vor der Aufzeichnung passiert.

"Vor der Aufzeichnung findet aber eine Probe im Studio statt, sodass man sich mit dem Ort ein bisschen akklimatisieren kann", verriet Luke im Interview. Die Kandidaten bekommen dabei ein paar Übungsfragen, um zu testen, wie das Tippen funktioniert. Für Luke lief diese Probe allerdings alles andere als gut: "Ich kann dir sagen: Ich habe mich dabei wieder komplett blamiert. Ich habe zwei Fragen falsch beantwortet", erzählte er. Seine Begleitung habe ihn nur angeschaut, den Kopf geschüttelt, und beide mussten lachen. Die Aufzeichnung selbst fand bereits vor längerer Zeit statt, weshalb Luke lange niemandem davon erzählen durfte.

Für seine zweite Chance bei der Show hatte sich Luke intensiv vorbereitet. Er trainierte viel in der App und schaute täglich Sendungen wie "Brisant", weil dort oft aktuelle Themen oder Promi-Geschichten vorkommen, die bei Quizfragen hilfreich sein können. "Ohne die Sendung hätte ich die Frage mit den Zarellas nie gewusst! 'Brisant' hat mir also quasi zu 16.000 Euro verholfen", schwärmte er. Zusätzlich versuchte er, durch Atemtechniken ruhig zu bleiben. Günther Jauch (69) erlebte Luke dabei genauso, wie man ihn sich vorstellt: "Natürlich ist er eine große Persönlichkeit, aber ich wollte einfach ganz normal mit ihm sprechen", erklärte der Student. Am Ende entschied er sich bewusst, nach 16.000 Euro aufzuhören: "Man darf das Glück auch nicht überstrapazieren."

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

RTL / Stefan Gregorowius Luke Rothfuchs, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"