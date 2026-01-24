Rekord: 15 Milliarden Minuten "Stranger Things" gestreamt

Die Weihnachtswoche stand ganz im Zeichen von Stranger Things. Laut Nielsens Bericht verzeichnete die Serie in der Woche vom 22. bis 28. Dezember unglaubliche 6,89 Milliarden gestreamte Minuten – dank der Veröffentlichung von drei neuen Episoden der fünften und finalen Staffel. Damit sicherte sich die Serie nun den dritthöchsten Wochenwert aller Zeiten, nachdem sie bereits die ersten beiden Plätze in dieser Kategorie hält. Alle bisherigen Staffeln zusammen kamen allein im Dezember also auf beeindruckende 15 Milliarden Minuten Streamingzeit, wie Deadline berichtet.

Zudem konnten kürzlich auch noch andere Titel in den Streaming-Top-10 deutliche Erfolge feiern. Die Serie "Landman" erreichte mit 1,64 Milliarden Minuten den zweiten Platz. Deadline zufolge kommt die zweite Staffel besonders bei weiblichen Zuschauer:innen gut an. Den dritten Platz belegte die Serie "Fallout", deren zweite Staffel durch wöchentliche Veröffentlichungen 918 Millionen Minuten erreichte und damit 16 Prozent mehr als in der Vorwoche verzeichnete. Bei den gekauften Titeln dominierte die Krimiserie "The Closer", die nach ihrem Start auf Netflix am 22. Dezember 974 Millionen Minuten erzielte.

Zehn Jahre nach dem Start endete "Stranger Things" mit einem emotionalen Finale der fünften Staffel. Die Serie begeisterte zahlreiche Fans, sorgte jedoch auch für eine Welle der Kritik. Besonders der Coming-out-Monolog von Will, der von Noah Schnapp (21) verkörpert wurde, spaltete die Fans. Daraufhin verteidigten die Serienmacher Ross und Matt Duffer die Szene als zentrales Element und erklärten, sie sei seit Jahren geplant und thematisch entscheidend. Trotz kritischer Stimmen zählt die Serie nun zu den erfolgreichsten aller Zeiten.

Netflix Jamie Campbell Bower als Vecna in "Stranger Things" Staffel 5

LMK/ActionPress Ella Purnell als Lucy McLean in "Fallout"

Netflix Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp und Maya Hawke in der fünften Staffel von "Stranger Things"