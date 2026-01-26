Nicht "süß": Für Dilara Kruse ist Eva Benetatou "der Teufel"

Im diesjährigen Dschungelcamp interessieren sich die Zuschauer wohl insbesondere für ein Thema: das Drama zwischen Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33). Seit bekannt wurde, dass Eva während Serkans Beziehung mit Samira – und während diese mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger war – Sex mit ihm hatte, reißt die Kritik an ihr nicht ab. Auf der Dschungelparty von Julian Stoeckel (38) äußert sich nun auch Dilara Kruse gegenüber Promiflash deutlich zu der Reality-TV-Darstellerin und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. "Leute, wenn ihr solche Freunde habt in eurem Leben – rennt", betont sie und legt nach: "Sie tut immer auf süß. Ich schwöre, sie ist nicht süß – sie ist der Teufel. Hätte der Teufel eine Tochter, dann wäre es Eva."

Im Interview rechnet die Promi Big Brother-Bekanntheit mit Evas Umgang mit dem One-Night-Stand ab. Sie erinnert daran, dass Eva selbst öffentlich gemacht hatte, Sex mit Serkan gehabt zu haben – und offen zugab, die daraus entstandene Aufmerksamkeit für sich genutzt zu haben. Besonders stößt Dilara eine Nachricht an Samira auf, in der Eva schrieb, sie habe ein offenes Ohr für sie. "Eva kann sich glücklich schätzen, dass eine Samira da drin ist. Wäre ich da drin – ihr wüsstet ganz genau, was ich mit der machen würde", stellt sie klar. Trotzdem rechnet Dilara nicht mit einem riesigen Knall – auch wenn Eva versuchen werde, "zu provozieren": "Eva ist Samira nicht gewachsen. [...] Samira spielt in einer ganz anderen Liga. Sie weiß, wie man kommuniziert."

Eva und Samira trafen erst an Tag zwei im Dschungelcamp aufeinander. Wenig später kam es bereits zur ersten Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen: Samira scheute sich nicht, die Reality-Bekanntheit vor allen Mitbewohnern direkt zur Rede zu stellen. Als sie das Kissen mit der alten Nachricht präsentierte, machte sie deutlich: "Deine Nachricht ist so unfassbar dreist. Schämst du dich nicht? Sag's mir?" Im Einzelinterview machte die Influencerin keinen Hehl daraus, wie wenig sie an Evas Reue glaubte. "Ich frage mich, was sollte das für eine Entschuldigung sein?" sagte sie im Dschungeltelefon. Für Samira stand fest, dass die verpasste Aussprache zwischen ihnen nicht mehr nachgeholt werden könne.

IMAGO / Marja, IMAGO / STAR-MEDIA Collage: Dilara Kruse und Eva Benetatou

RTL Evanthia Benetatou im Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp