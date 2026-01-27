Raúl Richter gibt zu: Er muss "ganz schwer" an sich arbeiten

Raúl Richter (38) zeigt sich wenige Wochen nach dem Liebes-Aus mit Vanessa Schmitt so offen wie selten. Am Rande von Julian F. M. Stoeckls (38) Dschungelparty stand der Schauspieler bei einem Gespräch mit Promiflash ohne seine frühere Partnerin auf dem roten Teppich – zum ersten Mal seit sieben Jahren. Dort sprach Raúl ganz direkt über die überraschende Trennung: Während er betonte, dass von Wehmut keine Rede sein könne, räumte er zugleich ein, dass sich sein neues Leben als Single noch ungewohnt anfühle und ihn die Veränderung ins Grübeln gebracht habe.

Im Interview erinnerte Raúl daran, dass er vor rund einem Jahr extra in Vanessas Nähe gezogen war und für sie all seine bisherigen Pläne über den Haufen geworfen habe: "Ich hatte ihr einen Heiratsantrag gemacht, alles gecancelt." Umso deutlicher klingt nun seine Selbstkritik: "Ich muss ganz schwer an mir arbeiten. Das ist so ein Ding, was ich mit mir selber habe. Und ich glaube, erst dann hätte das theoretisch wieder eine Zukunft. Aber ich muss erstmal meine Themen sortieren", so der TV-Star im Gespräch mit Promiflash. Als ersten Schritt wolle er sich jetzt vor allem durch Bewegung auspowern. "Ich versuche jetzt, in den Sport zu flüchten", verriet er.

Auch bei Vanessa hat die Trennung Spuren hinterlassen. Das Model hatte sich auf ein gemeinsames Leben mit dem Schauspieler eingestellt – stattdessen steht auch sie nun vor einem Neuanfang. In einem früheren Interview erzählte sie, wie sehr sie die Trennung emotional mitgenommen hat und dass sie sich ausgelaugt fühle. Sie hätte sich gewünscht, dass das Liebes-Aus später öffentlich wird, überließ die Entscheidung darüber aber Raúl, nachdem im Umfeld immer mehr Fragen aufgekommen waren. Sieben Jahre lang waren die beiden ein Paar, planten gemeinsame Zukunftsschritte und traten häufig zusammen auf – nun müssen sowohl der Schauspieler als auch das Model lernen, ihr Leben wieder getrennt zu organisieren und mit den Erinnerungen an die lange Beziehung umzugehen.

Imago Raúl Richter, Januar 2026

AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Vanessa Schmitt und Raúl Richter