Blake Lively & Ryan Reynolds verliebt im Stadion erwischt

Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49) haben beim FA-Cup-Spiel zwischen Wrexham und Chelsea in Wales Zärtlichkeiten ausgetauscht und ihre Liebe zueinander öffentlich zur Schau gestellt. Das Paar wurde dabei beobachtet, wie es sich während des Spiels küsste und in den Armen lag. Ryan, der Miteigentümer des walisischen Fußballclubs Wrexham ist, trug einen grauen Hoodie mit Jeans, während Blake in einer Jeansjacke mit passender Hose und einem gestreiften Shirt erschien.

Während der Partie, bei der Wrexham zunächst in Führung ging und am Ende mit 4:2 gegen Chelsea verlor, konnte man Blake beobachten, wie sie ihre Arme um ihren Ehemann legte und ihren Kopf an seine Schulter schmiegte. Trotz der Niederlage, die das Aus im FA Cup für Ryans Team bedeutete, zeigte sich Blake begeistert vom Spiel. Nach dem Match teilte die Schauspielerin ein lächelndes Foto von sich und Ryan auf dem leeren Spielfeld in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Was. Für. Ein. Spiel." Der öffentliche Auftritt erfolgte etwa vier Monate, nachdem Blake im November ein Date-Night-Selfie des Paares aus New York City geteilt hatte. Die Schauspielerin macht derzeit nur selten öffentliche Auftritte, da sie sich in einem anhaltenden Rechtsstreit mit ihrem It Ends with Us-Kollegen und Regisseur Justin Baldoni (42) befindet.

Blake und Ryan lernten sich 2010 am Set von "Green Lantern" kennen, begannen im darauffolgenden Jahr eine Beziehung und heirateten im September 2012. Gemeinsam haben sie vier Kinder: die Töchter James (11), Inez (9) und Betty (6) sowie Sohn Olin. Das Paar gilt als eines der beständigsten in Hollywood und zeigt immer wieder, dass die Chemie zwischen ihnen auch nach über einem Jahrzehnt Ehe noch stimmt.

Getty Images Rob McElhenney applaudiert, Ryan Reynolds wird von Blake Lively umarmt vor dem FA-Cup-Spiel Wrexham gegen Chelsea in Wrexham, 7. März 2026

Getty Images Vor dem FA-Cup-Spiel in Wrexham: Ryan Reynolds küsst Blake Lively, 7. März 2026

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler