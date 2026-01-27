Wutausbrüche: Ariels Dschungelbegleitung bezieht Stellung

Im australischen Busch liegen schon nach wenigen Tagen die Nerven blank – und das Epizentrum des emotionalen Bebens trägt einen Namen: Ariel. Mit gerade einmal 22 Jahren wirbelt die Blondine das Dschungelcamp ordentlich auf, wird laut, stellt andere offen zur Rede – und verweigert sogar Team-Aufgaben, die den Campern eine heiß ersehnte Essensration einbringen könnten. Am Montag eskalierte schließlich ein weiterer Streit vor laufender Kamera, als sich Ariel weigerte, gemeinsam mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) zur Prüfung anzutreten. An der Seite der Blondine – zumindest außerhalb des Camps: Begleitperson und Tante Özlem, die direkt im Anschluss im Interview mit RTL Klartext redete. Ihre Botschaft: Ariel sei "echt" – und ihre Reaktionen hätten rein gar nichts mit Kalkül oder Sendezeit zu tun.

Özlem widersprach den Spekulationen um eine gezielte Show-Strategie deutlich. Ariel zeige sich hier vollkommen authentisch, betont sie. "Sie ist so und sie war schon so, seit sie 15 oder 16 Jahre alt war", erklärt die Tante und beschreibt ihre Nichte als laut, direkt und emotional. Es sei völlig egal, wer ihr Gegenüber sei – Mutter, Tante oder Mitcamper –, Ariel reagiere immer ungefiltert, wenn sie etwas als unfair erlebe. Die Wutausbrüche kämen vor allem dann, wenn Ariel etwas nicht verstehe oder als ungerecht empfinde, oder wenn für sie wichtige Werte wie Ehrlichkeit und Transparenz verletzt würden. Genau das sei auch der Grund gewesen, warum die Kandidatin die gemeinsame Prüfung mit Eva und Gil ablehnte: "Mit Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, auf 'ein Team' machen, das geht nicht", stellte sie im Camp klar, nachdem sie Eva unverhohlen als "Ehebrecherin" und Gil als "Verbrecher" bezeichnet hatte.

Abseits der aufgeheizten Atmosphäre am Lagerfeuer existiert jedoch eine weiche Seite, die Özlem nun schützend hervorhebt. In ihrer Rolle als Mutter zeige Ariel eine völlig andere, sanfte Persönlichkeit, so ihre Tante. Im Umgang mit ihrer kleinen Tochter sei sie "sehr gelassen, sehr ruhig", was einen beinahe bizarren Kontrast zu ihrem martialischen Auftreten im Dschungel bildet. Während sie im Camp jede Konfrontation sucht und lautstark provoziert, ziehe sie sich im privaten Alltag mit der Familie bei Konflikten lieber zurück. Diese paradoxe Mischung aus häuslicher Ruhe und öffentlicher Aggression macht Ariel zur wohl streitbarsten Figur der Staffel. Ob diese extreme Direktheit authentisch oder doch nur ein cleverer Schrei nach Aufmerksamkeit ist, bleibt vorerst offenbar eines der größten Rätsel unter der heißen Sonne Australiens.

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungeltelefon

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel im Jahr 2024