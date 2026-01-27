"Will eigentlich aufhören": Serkan Yavuz plant TV-Rente

Serkan Yavuz (32) sprach in der neuesten Folge seines Podcasts "unREAL" nun über seine Karriere im Reality-TV und gewährte dabei Einblicke in seine Zukunftspläne. Zusammen mit seinem Gast, dem YouTuber Ramon Wagner, plauderte der Reality-Star offen über seine Erfahrungen und Ziele in der Branche. Serkan erklärte, dass er darüber nachdenke, bald mit dem Reality-TV aufzuhören: "Eine Show will ich noch gewinnen, irgendwas Krasses, und dann will ich eigentlich aufhören."

Im Gespräch prüfte Serkan, welche TV-Formate dafür überhaupt infrage kommen. Auf Ramons Nachfrage zählte er auf, was noch auf seiner Liste steht: "Ich hab die großen alle nicht gemacht." Formate wie das Dschungelcamp, Promi Big Brother oder Promis unter Palmen seien für ihn noch unerreicht. Gleichzeitig betonte er, dass er nicht um jeden Preis jede Show mitmachen müsse: "Ich muss auch gucken, ob das passt, auf Biegen und Brechen muss ich nicht alles machen, aber macht schon Spaß manchmal."

Nach zahlreichen TV-Auftritten in Formaten wie Bachelor in Paradise oder Das große Promi-Büßen scheint Serkan langsam genug zu haben. Während er über seine nächsten Schritte nachdenkt, hat es seine Ex Samira Yavuz (32) bereits ins Dschungelcamp geschafft. Ihre Beziehung endete vor rund einem Jahr, unter anderem wegen Serkans mehrfacher Seitensprünge. Die Trennung und der mediale Wirbel trafen Samira hart, wie sie im Dschungelcamp kürzlich offenbarte. Beide konzentrieren sich inzwischen auf ihre eigenen Pläne – und vor allem auf ihre Töchter. Ob Serkans angedeuteter Rückzug nun tatsächlich Realität wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Joyn Serkan Yavuz: "Das große Promi-Büßen"-Kandidat 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im Januar 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025