Mirja du Mont erlitt Panikattacke vor Dschungelcamp-Einzug

Mirja du Mont (50) hat sich dem Dschungel gestellt – und das trotz massiver Angst: Kurz vor ihrem Einzug in das australische Camp von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! kämpfte das Model noch mit einer heftigen Panikattacke, wie ihr Manager Dominik Laux jetzt im Interview mit RTL verrät. In der Nacht vor ihrem Einzug habe er gemeinsam mit einem Betreuer der Produktion versucht, Mirja zu beruhigen, während sie "sehr, sehr viel geweint" habe. Erst auf der Autofahrt in Richtung Camp ebbte ihre Angst langsam ab – und machte Platz für jene Entschlossenheit, die für ihre Fans jetzt Tag für Tag spürbarer wird.

Hinter der dramatischen Nacht steckt eine lange Vorgeschichte. Seit einem Hörsturz mit Tinnitus im Jahr 2018 kämpft Mirja bereits mit schweren Angststörungen, wie sie bereits im Camp schilderte. Dinge wie Autofahren oder Einkaufen seien zeitweise kaum möglich gewesen. Erst durch professionelle Hilfe fand sie einen Weg, mit den Panikattacken umzugehen und zu erkennen, was zu tun ist, wenn die Angst sie überrollt. Manager Dominik beschreibt sie als jemanden, der bei neuen Projekten schnell das schlimmste Szenario im Kopf hat. "Sie ist generell eher pessimistisch, wenn es an neue Projekte geht. Sie hat diese Stimme im Kopf, die sagt: 'Du machst das nicht gut, das wird alles ganz schlimm, das ist furchtbar'." Im Dschungel gelang Mirja dann aber gleich zum Start der Befreiungsschlag: Beim Bungeesprung zögerte sie keine Sekunde.

Privat ist Mirja auch nach der Scheidung eng mit Ex-Mann Sky du Mont (78) verbunden, mit dem sie zwei Kinder hat. Trotz der Trennung betonen beide in Interviews immer wieder ihr besonderes Verhältnis und den respektvollen Umgang miteinander – gerade mit Blick auf die gemeinsame Familie. In der Vergangenheit berichtete das Model mehrfach, wie sehr ihr die Unterstützung aus dem engen Umfeld helfe, wenn die Angst stärker werde. Freunde, Familie und vertraute Wegbegleiter spielen für sie nach eigenen Aussagen eine wichtige Rolle, um schwierige Phasen zu überstehen und wieder Mut zu fassen – eine Nähe, auf die sie sich offenbar auch vor ihrem Schritt ins Dschungelcamp verlassen konnte.

RTL / Hintergrund KI-generiert Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Getty Images Mirja und Sky du Mont, April 2011