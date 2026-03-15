Ohrfeige & Co.: Das waren bisher die größten Oscar-Skandale

Am 15. März findet die 98. Verleihung der Academy Awards statt – und auch dieses Jahr dürften sich die Augen der Welt wieder auf die glamouröse Zeremonie richten. Doch die Oscars, die erstmals im Jahr 1929 verliehen wurden, sind nicht nur für emotionale Gewinner-Reden und glitzernde Roben bekannt. Immer wieder sorgten unerwartete Momente für Schlagzeilen, die weit über Hollywood hinaus für Gesprächsstoff sorgten. Von peinlichen Verwechslungen über politische Statements bis hin zu körperlichen Angriffen – die prestigeträchtige Show hat im Laufe der Jahrzehnte einige der kontroversesten Augenblicke der Popkultur hervorgebracht. Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei Will Smiths (57) Ohrfeige gegen Chris Rock (61) im Jahr 2022, die als einer der schockierendsten Momente in die Geschichte der Academy Awards einging.

Der Schauspieler war damals auf die Bühne gestürmt und hatte dem Moderator eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett-Smith (54) gemacht hatte. Chris hatte auf Jadas kahlen Kopf angespielt und gescherzt: "Jada, ich liebe dich. G.I. Jane 2, kann es kaum erwarten, dich zu sehen." Jada leidet an Haarausfall und hatte sich deshalb den Kopf rasiert. Nachdem Will wieder auf seinem Platz saß, rief er in Richtung Bühne: "Lass den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund!" Während Chris die Situation als "die großartigste Nacht in der Geschichte des Fernsehens" bezeichnete, entschuldigte sich Will später für den Vorfall und nannte ihn eine "schreckliche Nacht". Der Zwischenfall hatte Konsequenzen: Der Schauspieler wurde für zehn Jahre von den Oscars ausgeschlossen.

Doch Will ist längst nicht der einzige Star, der bei den Academy Awards für Kontroversen sorgte. Angelina Jolie (50) machte im Jahr 2000 Schlagzeilen, als sie ihren Bruder James Haven (52) auf dem roten Teppich auf die Lippen küsste und in ihrer Dankesrede für "Girl, Interrupted" erklärte, sie sei "so verliebt" in ihren Bruder. Jahre später stellte die Schauspielerin klar, dass es sich dabei nur um einen Ausdruck ihrer Zuneigung gehandelt habe. Auch Marlon Brando (†80) sorgte 1973 für Aufsehen, als er seinen Oscar für "Der Pate" boykottierte und die Native American-Aktivistin Sacheen Littlefeather (†75) in seinem Namen auf die Bühne schickte, um gegen die Darstellung von amerikanischen Ureinwohnern in Filmen zu protestieren. Zuletzt stand Karla Sofía Gascón im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, als sie trotz Kritik an alten kontroversen Tweets bei der Verleihung 2025 erschien – allerdings den roten Teppich mied.

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Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars, März 2022

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Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei den Oscars 2022

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David McNew / Getty Images Angelina Jolie mit ihrem Bruder James Haven bei den Oscars 2000