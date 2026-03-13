Kein Flirt? Umut deutet "The 50"-Zerwürfnis mit Vanessa an

Was ist zwischen Umut Tekin (28) und Vanessa Brahimi vorgefallen? Anfangs schien es zwischen den beiden Realitystars in der Show The 50 ordentlich zu knistern. Schon an einem der ersten Tage kam es während einer Runde des Spiels "Wahrheit oder Pflicht" zu einem leidenschaftlichen Kuss zwischen den beiden. Doch offenbar hat sich die Stimmung zwischen Umut und Vanessa mittlerweile eingetrübt, wie der 28-Jährige jetzt andeutet. In einer Instagram-Fragerunde wurde er von einem neugierigen Follower gefragt, wie er zu Vanessa stehe – und seine Antwort lässt tief blicken.

Seine Reaktion fiel alles andere als begeistert aus. "Also, ist jetzt nicht so, dass ich sie hasse, aber jetzt auch nicht mag. Sie tritt selbst ins Fettnäpfchen oder wie man das auch sagt. Und das sieht man in den Folgen, da brauche ich schon nichts mehr zu sagen", schrieb Umut in seiner Instagram-Story und fügte einen Lachsmiley hinzu. Das klingt zwar nicht nach einem großen Streit, aber definitiv auch nicht nach Sympathie. Von romantischen Gefühlen oder auch nur einer freundschaftlichen Verbindung scheint keine Spur mehr übrig zu sein.

Dabei hatte Umut zunächst echtes Interesse an der Influencerin gezeigt und sie mit Komplimenten überschüttet. Vanessa zeigte sich geschmeichelt, hielt aber Abstand – unter anderem wegen seiner Ex-Freundin Jana-Maria Herz (34), mit der sie gut befreundet ist. Auch Jeje Lopes, mit der Umut bei Love Island VIP geflirtet hatte, war bei "The 50" dabei. Doch davon ließ sich der Realitystar nicht beirren und wich Vanessa während der ersten Party in der Show kaum von der Seite. Was genau nach dem Kuss passiert ist, bleibt vorerst unklar.

Amazon MGM Studios Umut Tekin und Vanessa Brahimi knutschen bei "The 50" 2026

Imago Umut Tekin, März 2026

Joyn Vanessa Brahimi, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin 2025