Insider behauptet: Netflix bremste Herzogin Meghan aus

Herzogin Meghan (44) und Netflix haben ihre Zusammenarbeit für ihre Lifestyle-Marke "As Ever" beendet. Die Entscheidung wurde erst kürzlich bekannt, doch nun kursieren widersprüchliche Berichte über die tatsächlichen Gründe der Trennung. Während eine Quelle aus Meghans Umfeld gegenüber The Sun behauptete, die Herzogin habe sich durch die Partnerschaft "ausgebremst" gefühlt und sei glücklich, nun die volle Kontrolle über das Unternehmen zu haben, zeichneten Insider aus Los Angeles ein ganz anderes Bild: "Sie waren unzufrieden, dass sich niemand so wirklich für die Marke interessierte", verriet die Quelle gegenüber Mail und fügte hinzu: "As Ever passte einfach nicht so gut zu Squid Game, Stranger Things oder Bridgerton, wie sie es sich erhofft hatten."

PR-Expertin Mayah Riaz erklärt wiederum gegenüber Mirror, dass beide Seiten offenbar versuchen würden, die geschäftliche Trennung für sich möglichst positiv darzustellen. "Bei solch hochkarätigen Partnerschaften ist die Außendarstellung fast genauso wichtig wie die Kooperation selbst", so die Kommunikationsspezialistin. "Netflix möchte diese Entscheidung natürlich als strategischen Schritt darstellen, während Meghans Team den Fokus darauf lenken will, dass sie nun die Kontrolle über ihre Marke übernimmt, statt entlassen worden zu sein." Laut Mayah müssen Streaming-Plattformen mittlerweile deutlich rigoroser entscheiden, in wen oder was sie investieren. Es reiche nicht mehr aus, einfach nur berühmt zu sein – die Inhalte müssten Publikum, Aufmerksamkeit und kommerziellen Erfolg liefern.

Die Herzogin und ihr Ehemann Prinz Harry (41) hatten 2020 einen mehrjährigen Produktionsvertrag mit Netflix unterschrieben, um nach ihrem Rückzug aus dem Königshaus finanziell unabhängig zu werden. Ihre Dokumentation "Harry & Meghan" wurde zwar ein großer Hit, doch nachfolgende Projekte wie "Live to Lead", "Heart of Invictus" und "Polo" fanden kaum Anklang beim Publikum. 2025 startete dann die Lifestyle-Show "With Love, Meghan", die jedoch nicht für eine dritte Staffel verlängert wurde. Die Kommunikationsspezialistin Mayah warnt gegenüber Mirror: "Ich persönlich denke, dass das größere Problem für die Sussexes ist, dass der einst sie umgebende Reiz längst nicht mehr so stark ist wie früher."

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Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

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Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

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Imago Herzogin Meghan beim World Mental Health Day Gala von Project Healthy Minds in New York