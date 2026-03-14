Dennis Quaid erinnert an verstorbene Natasha Richardson

Dennis Quaid (71) kämpft mit den Tränen, als er im Podcast "Out of Order" an seine verstorbene Filmpartnerin Natasha Richardson (†45) erinnert. Der Hollywoodstar sieht sich dort eine Szene aus ihrem gemeinsamen Film "Ein Zwilling kommt selten allein" an – und ist sofort tief berührt. "Mein Herz bricht jedes Mal", gesteht Dennis und fügt hinzu: "Natasha war einfach ein unglaublicher Mensch und großartig." Die Schauspielerin war 2009 mit nur 45 Jahren nach einem Skiunfall an einer Hirnblutung gestorben. Kurz vor ihrem 17. Todestag am 18. März spricht ihr einstiger Filmgatte nun offen darüber, wie sehr er sie immer noch vermisst.

Der Disney-Klassiker von 1998 erzählt die Geschichte von Zwillingen, beide gespielt von Lindsay Lohan (39), die ihre getrennten Eltern wieder zusammenbringen: Dennis verkörperte Nick Parker, Natasha die Modedesignerin Elizabeth James. Die gemeinsame Zeit vor der Kamera scheint für Dennis bis heute etwas Besonderes zu sein. "Wenn es jemanden gäbe, mit dem ich noch einmal arbeiten wollen würde, dann wäre sie es", schwärmt er im Podcast weiter. Natasha sei nicht nur eine beeindruckende Künstlerin gewesen, sondern vor allem ein großartiger Mensch.

Dennis hebt in dem Gespräch vor allem Natashas besondere Ausstrahlung hervor. Sie habe eine einzigartige Mischung aus Charme und Bodenständigkeit mit ans Set gebracht. Während der Dreharbeiten habe sie sich oft von der Beziehung zu ihren eigenen Söhnen Micheál und Daniel, die sie mit ihrem Ehemann Liam Neeson (73) hatte, inspirieren lassen. "Da ist etwas Magisches an ihr… Sie ist wirklich da, wenn du mit ihr arbeitest", erklärt der Schauspieler im Podcast.

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Imago Natasha Richardson und Dennis Quaid in einer Szene aus "Ein Zwilling kommt selten allein" (1998)

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Getty Images Dennis Quaid bei der "The IMDb Show" in Studio City im April 2019

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Imago Natasha Richardson und Dennis Quaid in einer Szene aus "Ein Zwilling kommt selten allein" (1998)