GoT-Spin-Off überrascht mit Verbindung zum Hause Lannister

Fans von "A Knight of the Seven Kingdoms" dürfen sich auf einige Neuzugänge in Westeros freuen: Für die zweite Staffel des Game of Thrones-Spin-Offs hat HBO Max jetzt gleich drei neue Stars bestätigt. Wie das Portal ScreenRant berichtet, schlüpft Lucy Boynton (32) in die Rolle von Lady Rohanne, die unter dem gefürchteten Spitznamen rote Witwe bekannt ist. Demnach ist Lady Rohanne sogar mit den Lannisters verwandt – sie ist die Großmutter von niemand Geringerem als Tywin Lannister. An ihrer Seite treten außerdem Babou Ceesay als Ser Bennis und Peter Mullan als Ser Eustace Osgrey auf. Die neuen Figuren sollen in der kommenden Staffel an der Seite von Ser Duncan und seinem Knappen Egg in Erscheinung treten und bringen frischen Zündstoff nach Westeros.

Die drei Neuzugänge dürften echten Fans bereits aus der Heckenritter-Vorlage "Das verschworene Schwert" von George R. R. Martin (77) bekannt sein. Dort deutet der Autor laut Kino.de bereits an, wohin sich die Geschichte entwickelt. Lady Rohanne ist im Reich gefürchtet, weil mehrere ihrer Ehemänner nicht überlebten – im Volk hält sich das Gerücht, sie trage daran eine Mitschuld. Ser Eustace Osgrey führt ein altes, aber in die Jahre gekommenes Haus, während Ser Bennis als raubeiniger Heckenritter mit wenig feinem Auftreten beschrieben wird. Zwischen dem Haus Osgrey und dem Einflussbereich der roten Witwe bahnt sich in der Buchvorlage ein gefährlicher Konflikt an, der im Zentrum der zweiten Staffel stehen könnte und die bisherige, werkgetreue Linie der Adaption weiterführen soll.

Für Lucy Boynton ist der Ausflug nach Westeros ein nächster spannender Karriereschritt: Die britische Schauspielerin wurde durch "Bohemian Rhapsody" einem weltweiten Publikum bekannt und steht seitdem regelmäßig für internationale Produktionen vor der Kamera. Peter Mullan hat sich mit intensiven Rollen in Serien wie "Ozark" einen Namen gemacht und ist für seine geerdete, oft düstere Ausstrahlung bekannt, während Babou Ceesay unter anderem in "Alien: Earth" mitwirkte. Mit dem Trio treffen drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten am Set von "A Knight of the Seven Kingdoms" aufeinander, die nun gemeinsam in die komplexen Machtverhältnisse von Westeros eintauchen und Seite an Seite mit den bisherigen Stars die Vorgeschichte zu "Game of Thrones" weitererzählen.

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HBO / Steffan Hill Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"

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Getty Images Lucy Boynton bei den British Academy Film Awards 2022

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Getty Images George R. R. Martin, Autor