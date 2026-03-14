Edith Stehfest verrät: Eric wollte mit ihr OnlyFans machen

Edith Stehfest (30) hat jetzt in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner über die Anfänge ihres OnlyFans-Accounts gesprochen und dabei eine überraschende Enthüllung gemacht. Die Schauspielerin verriet, dass die Idee zu einem gemeinsamen Account auf der Plattform ursprünglich von ihrem Ex-Mann Eric Stehfest (36) kam. "Das erste Mal aufgekommen ist das, weil Eric damals zu mir meinte: 'Hey, wollen wir nicht OnlyFans zusammen machen?'", erklärte die 30-Jährige im Gespräch. Damals habe sie die Vorstellung eines Couple-Accounts jedoch kategorisch abgelehnt. "Das war für mich damals undenkbar, weil ich viel zu unsicher war – also körperlich", begründete Edith ihre damalige Haltung.

Neben ihren körperlichen Unsicherheiten habe auch das Thema Privatsphäre eine große Rolle gespielt. "Das ist aber auch etwas Privates. Ich kann ja jetzt nicht mit meinem Mann im Schlafzimmer – das fand ich immer zu privat", führte die Mutter zweier Kinder weiter aus. Zudem habe sie nicht gewusst, wie man einen solchen Account überhaupt aufbauen und gestalten sollte. Nach der Trennung von Eric im vergangenen Jahr habe sich ihre Einstellung jedoch grundlegend verändert. "Nach der Trennung im Frühling, das war eine Zeit, wo die Beziehung eigentlich schon vorbei war. Ich stand dann da vor dem Spiegel in Unterwäsche und gucke mich an und denke so: 'Warum machst du eigentlich Sport? Warum machst du die Brust-OP? Wieso machst du das und das und das? Wenn es sowieso keinen interessiert'", beschrieb Edith den Moment ihres Umdenkens.

Die Schauspielerin betonte, dass sie zwar grundsätzlich auch für sich selbst an ihrem Körper arbeite, aber durchaus Wertschätzung von außen schätze. "Ich mache es natürlich auch für mich, aber ich würde es schön finden, wenn ich für das, was ich investiere, auch eine Wertschätzung erfahre", erklärte sie. Mittlerweile hat Edith ihren eigenen OnlyFans-Account gestartet. Statt eines großen Countdowns legte sie spontan los, nachdem ihre Verifizierung durch war, und teilte den Link mit ihren Fans.

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

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Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheiten

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