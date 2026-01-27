Samira-Drama: Expertin analysiert Evas Dschungel-Verhalten

Im Dschungelcamp hat es zwischen den Reality-TV-Stars Samira Yavuz (32) und Evanthia Benetatou (33) ordentlich geknistert – allerdings nicht im positiven Sinn. Seitdem Eva nach einer Affäre mit Samiras Ehemann Serkan Yavuz (32) im Fokus eines Skandals steht, war das erste Aufeinandertreffen der beiden Frauen mit großer Spannung erwartet worden. Kein Streit, sondern eine Umarmung zur Begrüßung überraschte jedoch Zuschauer und Bewohner gleichermaßen. Samira empfand diese Geste als unangenehm und kritisierte sie später im Dschungeltelefon. Die ungewöhnliche Szene sorgte auch bei der systemischen Beraterin Ruth Marquardt für Aufsehen. "Ich finde es absolut unangemessen, aber es zeigt, dass Eva lieber den Feind umarmt, anstatt sich unangenehmen Situationen zu stellen", äußerte sie sich kritisch im RTL-Interview.

Auf Samiras Aufforderung hin kam es schließlich zu einem Gespräch zwischen den beiden Frauen. Doch Eva überzeugte laut Ruth nicht. Die Beziehungsexpertin kritisierte Evas fehlende Eigeninitiative, die Auseinandersetzung von sich aus zu suchen und bemängelte fehlende Einsicht und Mitgefühl. "Es ist, als würde sie das gar nichts angehen." Stattdessen habe Eva den Eindruck erweckt, sich als Opfer von Missverständnissen darzustellen, unter denen sie selbst gelitten habe. Ihre Worte zeugten von wenig Reue, was laut der Expertin typisch für eine sogenannte Schuldumkehr sei – ein Versuch, das eigene Fehlverhalten anderen zuzuschreiben. Die Umarmung und die darauf folgenden Gespräche wurden somit für viele zum Symbol ihrer komplexen Beziehung.

Auch einige Kollegen aus der Reality-Branche hatten sich in den sozialen Medien zu Evas Verhalten geäußert. Tommy Pedroni (30) wetterte auf Instagram: "Wie kann man so peinlich sein? Wer denkt sie, wer sie ist, bitte, hm?" Seine Partnerin Paulina Ljubas (29) unterstützte ihn im Hintergrund lautstark und warf Eva vor, sich als Opfer von Internet-Hetze zu präsentieren. Nadja Großmann fand ebenfalls klare Worte und zeigte sich "geschockt" über Evas Versuch, sich in die Opferrolle zu drängen. Zudem regte sich unter anderem Steffen Vogeno auf: "Wie kann sich diese Frau noch in die Opferrolle bringen? WTF!"

Imago Eva Benetatou bei der Abreise der Dschungelcamp-Kandidaten am Flughafen Frankfurt am Main, 17.01.2026

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp

RTL Evanthia Benetatou im Dschungelcamp 2026