Skoliose-Diagnose: OP schenkt Samira Yavuz acht Zentimeter

Samira Yavuz (32) blickt vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp auf ein prägendes Kapitel zurück – und teilt dabei ein Detail, das staunen lässt. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" geht die Reality-Darstellerin erneut darauf ein, dass ihr als Jugendliche eine stark ausgeprägte Skoliose diagnostiziert worden war und sie sich deshalb einer mehrstündigen Operation unterziehen musste. Die OP habe ihr Leben verändert – und ihre Größe: Mit Stäben und Schrauben wurde ihre Wirbelsäule begradigt. "Ich bin mit dieser OP einfach acht Zentimeter größer geworden", verrät Samira und fügt hinzu: "Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich war immer 1,62 Meter, ich war immer eine Kleine."

Die Bachelor in Paradise-Bekanntheit schildert, wie ungewohnt der Moment nach dem Eingriff war: "Als sie mich das erste Mal aufgestellt haben nach der OP und ich schnuppere eine andere Höhenluft, das war schon crazy. Auch auf einmal größer als meine Mama zu sein, das war so: 'Wow, krass, was ist passiert?'" Jetzt, kurz vor dem Abenteuer im australischen Busch, beschäftigt sie das Thema Rücken erneut: Insbesondere die Nächte im Camp machen Samira Sorgen. Auf dem Boden zu schlafen, sei für ihren Rücken zu belastend. Eine Hängematte hält sie ebenfalls für keine gute Lösung. Ihr Fazit: Erholsamer Schlaf sei im Camp kaum zu erwarten.

Bereits vor wenigen Monaten sprach die Influencerin offen über ihre Skoliose-Diagnose. In dieser schwierigen Zeit fand sie Halt in der Spiritualität. "Das war eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mir gedacht: 'Wenn das das Leben ist, dann macht es auf jeden Fall keinen Spaß'", schilderte sie in einer Folge ihres Podcasts. Samira wandte sich damals an ihre Mutter, die ihr die Karten legte. Diese hätten zwar Krankheit, Kummer und Sorgen gezeigt, aber auch viel Positives. "Nach dem Motto: 'Ja, es ist jetzt gerade eine kack Zeit, aber da kommen noch so viele Dinge. Bleib da nicht stecken. Bleib da nicht kleben. Und vor allem: Gib dich nicht auf'", erklärte sie.

ActionPress Samira Yavuz, Reality-TV-Star

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star