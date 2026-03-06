Tom Felton und Daniel Radcliffe feiern süße Broadway-Reunion

Harry Potter-Fans dürfen sich über ein zuckersüßes Wiedersehen freuen: Daniel Radcliffe (36) und Tom Felton (38) haben sich am Mittwochabend am Broadway getroffen und ihre Reunion mit innigen Schnappschüssen festgehalten. Daniel steht derzeit im Ein-Personen-Stück "Every Brilliant Thing" auf einer New Yorker Bühne, während Tom in den USA mit dem Theaterhit "The Cursed Child" beschäftigt ist. Nach der Vorstellung besuchte Tom seinen ehemaligen Filmpartner backstage, die beiden umarmten sich strahlend und posierten für Fotos. Auf Instagram teilte Tom anschließend die neuen Bilder sowie ein altes Set-Foto aus Hogwarts-Zeiten und schrieb dazu: "Besenstiele bis Broadway @brilliantbway @cursedchildus."

Damit zeigen die beiden Schauspieler einmal mehr, dass ihre Freundschaft auch jenseits der Leinwand Bestand hat – und das trotz ihrer sehr unterschiedlichen Haltungen zu "Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling (60). Daniel hatte bereits 2020 in einem Statement über das Trevor Project klargestellt, dass für ihn trans Frauen Frauen sind und dass jede gegenteilige Aussage "die Identität und Würde von trans Menschen auslöscht". Tom hingegen hält sich mit klaren Worten zurück und betonte in Interviews, er sei von den Debatten um Rowlings Aussagen "nicht betroffen oder eingestimmt". Gleichzeitig bleibt er der Zauberwelt weiter eng verbunden und steht in der US-Produktion von "The Cursed Child" auf der Bühne, während Daniel sich verstärkt auf anspruchsvolle Theater- und Filmrollen konzentriert und nun mit "Every Brilliant Thing" sein Broadway-Publikum berührt.

Erst vor Kurzem sorgte Daniel mit klaren Worten zur neuen "Harry Potter"-Serienadaption von HBO für Aufsehen. In einem Interview mit Screen Rant nahm der Schauspieler Stellung zum Serienprojekt und zur Neubesetzung der Hauptrollen. Daniel erklärte dabei: "Eine Sache, die ihr für mich tun könnt, ist, nicht ständig nach uns zu fragen – nach mir, Emma, Rupert." Die neue Generation solle ihren eigenen Weg gehen können. Er habe dem neuen Harry-Darsteller sogar einen persönlichen Brief geschrieben und ihm "alles Gute" gewünscht.

Instagram / t22felton Daniel Radcliffe und Tom Felton, März 2026

Instagram / t22felton Tom Felton, März 2026

Getty Images Ralph Fiennes, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton, 2010