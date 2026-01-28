Gewusst? Das war Motsi Mabuses eigentlicher Karrierewunsch

Motsi Mabuse (44), die heute als Jurorin bei Let's Dance und Strictly Come Dancing gefeiert wird, wollte ursprünglich einen ganz anderen Weg einschlagen: Sie plante, die Anwaltskanzlei ihres Vaters zu übernehmen. Nach dem Schulabschluss schrieb sich die gebürtige Südafrikanerin deshalb für ein Jurastudium ein – mit klarem Ziel und viel Ehrgeiz. Doch die Leidenschaft für das Tanzen, die sie seit ihrem elften Lebensjahr begleitet, gewann schnell die Oberhand. Motsi brach das Studium nach kurzer Zeit ab, tauschte Paragrafen gegen Choreografen und machte damit den mutigen Schritt, der ihre Karriere prägen sollte.

Der Wechsel aufs Parkett zahlte sich aus: Bereits während der Uni-Zeit tanzte sich die talentierte Künstlerin bis zur südafrikanischen Vizemeisterin im Latein. In Deutschland erreichte sie Finals bei Meisterschaften und wurde mehrfach Vizemeisterin. TV-Zuschauer lernten sie zuerst als Profitänzerin bei "Let’s Dance" kennen, unter anderem an der Seite von Guildo Horn (62) und Rolf Schneider, ehe sie dauerhaft ans Jurypult wechselte. Heute ist Motsi eine feste Größe im Fernsehen – in Deutschland bei RTL, in Großbritannien seit 2019 bei "Strictly Come Dancing". Dazu kamen Gastauftritte in Shows und kleine Rollen wie 2020 auf dem "Traumschiff". Ein besonderer Triumph: 2025 gewann sie die RTL-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem!.

Abseits der Kameras hat Motsi ihren Lebensmittelpunkt im Tanz gefunden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk führt sie ein eigenes Tanzstudio, das für sie mehr ist als nur eine Trainingsstätte: Es ist ihr kreativer Rückzugsort und Lebensmittelpunkt. Wer Motsi begegnet, erlebt eine Frau, die Disziplin und Herzlichkeit verbindet und deren Energie auch abseits der Bühne spürbar ist. Freunde und Kolleginnen beschreiben die Tänzerin als Teamplayerin, die andere motiviert und ihnen Sicherheit gibt. Ihre Entscheidung gegen die Kanzlei und für das Parkett hat ihrem Leben den richtigen Rhythmus gegeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse, Tänzerin

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk bei der United Hearts Gala 2020 in Berlin