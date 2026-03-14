"Hero" änderte ihr Leben: Nadja Benaissas emotionaler Walzer

Nadja Benaissa (43) hat in der zweiten Liveshow von Let's Dance zu einem ganz besonderen Song getanzt. Die Sängerin performte gemeinsam mit ihrem Tanzpartner einen Langsamen Walzer zu "Hero" von Mariah Carey (56). Der Hit hat für die 43-Jährige eine besondere Bedeutung, denn er begleitet sie bereits seit ihrer Jugend und hat ihr Leben maßgeblich geprägt. "Also 'Hero' ist ein ganz, ganz großer Song in meinem Leben, der wirklich auch mein Leben verändert hat", erklärte Nadja gegenüber RTL. Der Auftritt, welcher von der Jury mit insgesamt 20 Punkten bewertet wurde, versprach damit nicht nur ein tänzerisches Highlight, sondern auch eine emotionale Reise in ihre Vergangenheit.

Die Verbindung zu dem Song reicht weit zurück. Nadja sang "Hero" schon in ihrer frühen Jugend jeden Tag und konnte sich nicht von dem emotionalen Stück trennen. Mit 18 Jahren ging sie schließlich mit genau diesem Titel zum Casting und es war der erste Song, den sie dort vorsang. Diese Entscheidung sollte ihr Leben verändern, denn mit "Hero" sicherte sie sich ihren Platz bei den No Angels. "Ich bin auch quasi mit diesem Song in diese Band gekommen, und von daher ist es gerade wie so ein Golden Circle Moment, dass jetzt 25 Jahre später, ich diesen Song hier vertanzen darf", schwärmte die Musikerin.

Während Nadja mit ihrer gefühlvollen Performance in die nächste Runde einzog, endete für Vanessa Borck (29) das "Let's Dance"-Abenteuer bereits nach der zweiten Liveshow. Die Influencerin musste gemeinsam mit ihrer Tanzpartnerin Victoria Sauerwald das Parkett räumen. Trotz des frühen Ausscheidens nahm Vanessa die Entscheidung erstaunlich gelassen hin. "Es ist einfach fair. Ich war nun mal die Schlechteste und dann ist das okay", sagte sie offen im RTL-Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig (62). Ein Weiterkommen hätte sich aus ihrer Sicht nicht richtig angefühlt. "Es wäre unfair gewesen, wenn ich weitergekommen wäre", so die Content Creatorin.

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RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2026

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Getty Images No Angels bei der McDonald's Benefiz Gala in München im Oktober 2022

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RTL / Jörn Strojny Vanessa Borck, "Let's Dance"-Kandidatin 2026