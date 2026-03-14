Emotional: Vanessa Borck nimmt Abschied von "Let's Dance"

Für Vanessa Borck (29) ist die Tanzshow Let's Dance bereits nach kurzer Zeit vorbei. Die Influencerin schied am Freitag schon in der zweiten Liveshow der aktuellen Staffel aus und musste das Tanzparkett verlassen. Auf Instagram ließ die Social-Media-Bekanntheit die vergangenen Wochen nun Revue passieren und teilte ihre Gefühle mit ihren Followern. "Gestern war mein letzter Tanz bei Let's Dance. Und auch wenn es natürlich traurig ist, so früh auszuscheiden, überwiegt bei mir gerade vor allem eines: Dankbarkeit", schrieb Vanessa in ihrem bewegenden Post.

Das Tanzen sei für sie nicht einfach zu lernen gewesen, wie die Realitydarstellerin weiter verriet. "Tanzen war für mich eine riesige Herausforderung... körperlich, mental, emotional. Aber ich habe niemals aufgegeben", erklärte sie. Jede Probe und jeder Moment auf dem Parkett habe ihr gezeigt, dass man viel mehr schaffen könne, als man zunächst glaube. Ihr Ausscheiden sieht Vanessa sportlich: "Es ist absolut fair und richtig, dass ich jetzt gehen muss. Diese Staffel ist unglaublich stark. Da sind so viele beeindruckende Tanztalente dabei und ich werde von zuhause aus ganz laut mitfiebern", betonte sie. Besonders bedankte sich die 29-Jährige bei ihrer Tanzpartnerin Vica Sauerwald für deren Geduld, Energie und Unterstützung.

Vanessa ist seit einiger Zeit als Social-Media-Star aktiv und hat sich auch in der Reality-TV-Welt einen Namen gemacht. Die gebürtige Hamburgerin ist Mutter einer Tochter. In ihrem Social-Media-Beitrag verriet sie, dass sie mit vielen Erinnerungen aus der Show gehe – und "mit Muskelkater an Stellen, von denen ich vorher nicht wusste, dass sie existieren", fügte sie augenzwinkernd hinzu. Ihre Zeit bei "Let's Dance" bezeichnete sie trotz des frühen Ausscheidens als unvergesslich. "Ich bin hier über mich hinausgewachsen. Wirklich", resümierte Vanessa stolz.

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