"Let's Dance": Anna-Carina Woitschacks Dad reist trotz Krebs

Anna-Carina Woitschack (33) kann sich bei Let's Dance auf besondere Unterstützung freuen. Die Sängerin, die mit Stefan Mross (50) verheiratet war, wird bei ihrem nächsten Auftritt in der RTL-Tanzshow von ihren Eltern Antonie und Wendolin angefeuert, die dafür extra 600 Kilometer nach Köln anreisen. "Mein Vater wollte schon die ersten zwei Shows von mir hier schauen kommen", erzählte Anna-Carina im Interview mit dem Kölner Sender. "Da hat er sich aber Gott sei Dank noch zu Hause ausgeruht. Nun freut es mich, dass er mit meiner Mutter extra die 600 Kilometer anreist." Besonders bewegend: Ihr Vater Wendolin befindet sich derzeit noch in einer Chemotherapie und Antikörpertherapie, wie die 33-Jährige verriet.

Der Besuch ihrer Eltern bedeutet Anna-Carina sehr viel, denn sie bezeichnet die beiden als ihre "Glücksbringer". "Er bekommt immer noch eine Chemotherapie und eine Antikörpertherapie, daher ist er noch ein bisschen geschwächt, aber meine Eltern werden mir auf jeden Fall Power geben", erklärte sie gegenüber RTL. "Darauf freue ich mich riesig, denn sie sind meine beiden Glücksbringer." Besonders ihr Vater sei schon zu ihrer DSDS-Zeit (2011) ihr "großer, starker Papa" gewesen, "der immer wie so ein Bär, wie ein Fels in der Brandung da stand", schwärmte die Künstlerin. Diese Woche wird Anna-Carina gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35), der zum dritten Mal Vater wird, einen Quickstep zu "Wannabe" von den Spice Girls performen.

Wendolin, der von Beruf Puppenspieler ist, hatte im Sommer 2024 die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhalten und wurde bis Anfang 2025 mit einer Chemotherapie behandelt. Kurz darauf entdeckten die Ärzte einen Tumor im Hals des 81-Jährigen, der als inoperabel gilt. Die Familie entschied sich daher für eine weitere Chemotherapie. Der Krebs ist nicht heilbar, bestenfalls aber eindämmbar. Zuvor musste Wendolin 2025 vier Wochen lang im Krankenhaus verbringen, wobei Anna-Carina ihn trotz ihrer 250 Reisetage pro Jahr wohl fast täglich besuchte. Das alles hinderte ihn allerdings nicht daran, seine Tochter einmal im Düsseldorfer Schlagercafé zu überraschen. Erst im Dezember hatte die Sängerin zu Weihnachten auf Instagram geschrieben, dass es ihrem "lieben Papa wieder besser geht" und dass "Zeit mit den Menschen, die wir lieben" das schönste Geschenk sei.

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin, mit ihrem Vater Wendolin

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Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, September 2017

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026