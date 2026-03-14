So erlebte LionT den Unfalltod seines Bruders Janick (†13)

YouTuber LionT (33) hat sich in seinem Podcast "Rewind" zum dunkelsten Kapitel seines Lebens geäußert. Im Januar 2006 starb sein damals 13-jähriger Bruder Janick auf schreckliche Weise im Badezimmer der Familie. Der Teenager wollte ein Bad nehmen, doch als er nach über einer Stunde nicht zurückkam und auch nicht auf Rufe reagierte, wurde die Familie unruhig. Als es ihnen gelang, die von innen verschlossene Tür zu öffnen, bot sich ihnen ein furchtbares Bild: Janick lag leblos in der Badewanne. Ursache war eine Kohlenmonoxidvergiftung durch eine falsch installierte Gastherme. Die dafür zuständigen Handwerker wurden später zu Bewährungsstrafen verurteilt, wie damals die Rheinische Post berichtete.

"Das war der schlimmste Moment in meinem Leben", beschreibt LionT den Augenblick, in dem er realisierte, was passiert war. "Ich habe mich schon hinter dem Sofa versteckt, weil ich mit der Situation nicht umgehen konnte. Ich habe nur das Geschrei und Gekreische gehört", erinnert sich der 33-Jährige an den Horror zurück. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos – für Janick kam jede Hilfe zu spät. Die Folgen für LionT waren verheerend: "Ab dem Moment war Horror", beschreibt er die Zeit danach. Seine ohnehin zerrüttete Familie zerbrach endgültig, seine Mutter versuchte einen Neustart in Spanien, während er bei seiner Tante in Deutschland blieb. Er fühlte sich völlig allein und rutschte in Depressionen, entwickelte Zwangsgedanken, Ängste, Panikattacken und eine Alkoholsucht.

Unterstützung erhielt LionT in den folgenden Jahren von seiner Freundin Dagi Bee (31), mit der er zusammen zu den erfolgreichsten YouTube-Stars der 2010er Jahre gehörte. Die enorme psychische Belastung trug allerdings später auch zum Scheitern ihrer Beziehung bei, wie er heute erklärt. Die beiden hatten erst kürzlich gemeinsam im Podcast über die Schattenseiten ihres YouTube-Ruhms gesprochen und dabei unter anderem über extreme Fan-Übergriffe berichtet. Heute nutzt Timo, wie LionT mit Vornamen heißt, seine Reichweite von rund 1,7 Millionen Followern, um offen über seine mentale Gesundheit zu sprechen. Er ermahnt seine Fans, über Gefühle, Trauer und emotionale Probleme zu reden und sich professionelle Hilfe zu suchen.

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Instagram / lionttv LionT, YouTuber

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Snapchat / therealliont Liont mit einem Baby im Februar 2024

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