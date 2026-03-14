"Let's Dance": Gustav Schäfers Tochter ist sein größter Fan

Tokio Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) zeigt aktuell bei Let's Dance in Köln eine völlig neue Seite von sich – und wird dabei von seiner kleinen Familie tatkräftig unterstützt. Während der Musiker im RTL-Ballroom schwitzt, feuert ihn vor allem Tochter Lottie lautstark an, die mit ihren neun Jahren schon sein größter Fan ist. Ehefrau Linda und die gemeinsame Tochter besuchen ihn regelmäßig im Tanzstudio und begleiten seine Reise durch die Show. "Meine Frau und meine Tochter sind meine zwei Haupt-Lottogewinne", schwärmt Gustav gegenüber Bild und macht damit klar, wie sehr ihm die Unterstützung seiner Liebsten in dieser intensiven Zeit bedeutet.

Der Drummer trainiert seit Wochen für das Format, feilt an seinen Moves und hat nebenbei seine gesamte Körperhaltung optimiert. "Ich werde ständig daran erinnert, aufrecht zu gehen: Brust raus, Bauch rein", erklärt Gustav im Interview und erzählt, dass er inzwischen sogar beim Zähneputzen automatisch gerader steht. Die harte Arbeit zeigt sich auch auf der Waage: Schon fünf Kilo sind dank des Tanztrainings gepurzelt, wie Linda stolz verrät. "So schlank habe ich meinen Mann noch nie gesehen", erzählt sie und gibt zu, dass sie und Lottie anfangs gar nicht geglaubt hätten, dass Gustav überhaupt einen Tanzschritt hinbekommt. Jetzt staunen die beiden bei jedem Auftritt über seine Fortschritte – und feiern außerdem die glitzernden Bühnenlooks, die so gar nichts mit seinen üblichen kurzen Hosen und Birkenstocks zu tun haben.

Im Familienalltag der Schäfers dreht sich derzeit vieles um die Show, doch Lottie soll trotzdem ihren gewohnten Rhythmus behalten. Linda beschreibt den Morgen der kleinen Familie in Bild: Um halb sechs klingelt der Wecker, Schulbrote werden geschmiert, kurz nach sechs wird Lottie mit einer Kuscheleinheit geweckt, bevor sie gegen sieben zur Schule fährt und Gustav im Anschluss direkt ins Tanzstudio düst. Nachmittags schaut die Familie dort oft vorbei, feuert ihn an und tanzt ein paar Schritte mit. Besonders Profi-Tänzerin Anastasia Maruster hat es den beiden angetan: "Er hat ja wohl die schönste und beste Tanzpartnerin – wir lieben Anastasia", schwärmt Linda von der Frau an Gustavs Seite auf dem Parkett. Während Gustav früher vor allem mit Tokio Hotel auf Tour lange unterwegs war, erlebt die Familie die intensive Tanzzeit nun ganz bewusst miteinander – mit liebevoll durchgetakteten Tagen, viel Anfeuern am Studioboden und einer kleinen "Supermaus", die jeden Auftritt ihres Papas mit leuchtenden Augen verfolgt.

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gustavschaefer Schlagzeuger Gustav Schäfer mit Tochter Lottie im Januar 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei "Let's Dance" 2026

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Instagram / gustavschaefer Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer, seine Frau Linda und seine Tochter, 2024