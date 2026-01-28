Margot Robbie schenkt Co-Star Jacob Elordi Pärchen-Ringe

Margot Robbie (35) hat ihrem "Wuthering Heights"-Co-Star Jacob Elordi (28) ein ganz besonderes Geschenk gemacht: Die Schauspielerin überreichte ihrem Kollegen einen maßgefertigten Siegelring, der exakt zu ihrem eigenen passt und an ihre gemeinsame Zeit am Set erinnern soll. Entworfen wurden die auffälligen Schmuckstücke von der Londoner Designerin Cece Fein-Hughes, die auf Instagram Einblicke in das Projekt teilte. Auf einem der Fotos sind Margot und Jacob offenbar Seite an Seite zu sehen, wie sie ihre Hände präsentieren – Margot umfasst dabei sanft die Hand ihres Filmpartners, beide tragen ihre neuen Ringe.

Cece teilte auf Instagram nicht nur Nahaufnahmen der goldenen, von Hand emaillierten Stücke, sondern auch eine Liebeserklärung an die Symbolik: "Als Geschenk von Margot an Jacob zeigt das Stück zwei ineinander verschlungene Skelette in der exakten Pose des ikonischen Filmplakats, eine stille Erinnerung daran, dass Liebe nie wirklich stirbt", schrieb die Designerin. In ihrem Post fügte sie hinzu, dass mit der Zeit zwar vieles vergehe, aber "die dauerhafte Verbindung zweier Seelen" bleibe. Beide Ringe tragen die Initialen ihrer Rollen im Film, Cathy und Heathcliff, sowie die Gravur "1847-2026" – ein Hinweis auf das Erscheinungsjahr des Romans und den Kinostart der neuen Verfilmung.

Zwischen den beiden Hauptdarstellern hat sich am Set eine intensive Verbindung entwickelt. Jacob hatte im Gespräch mit Fandango erzählt, dass er am Set am liebsten immer in der Nähe der Barbie-Ikone war und die Zusammenarbeit als eine Art gegenseitige Faszination beschrieb. Die Chemie zwischen den beiden zeigt sich nicht nur im Trailer, sondern nun auch in diesem sehr persönlichen Schmuckstück, das ihre gemeinsame Arbeit als Cathy und Heathcliff über den Dreh hinaus symbolisch festhält.

Imago Poster zu "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi

Instagram / cecejewelleryofficial Margot Robbie und Jacob Elordis Siegelringe

Getty Images Jacob Elordi bei den Gotham Awards 2025 in New York

