Hailey Biebers Schwester Alaia droht ein Jahr Haftstrafe

Alaia Baldwin (33) muss sich in Georgia vor Gericht verantworten: Die ältere Schwester von Hailey Bieber (29) wurde nach einem Vorfall im Club Elan in Savannah angeklagt. Laut Unterlagen, die Us Weekly vorliegen, geht es um vier Vergehen, unter anderem Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Der Auslöser war ein eskalierender Streit in der Nacht zum 24. Februar 2024 in einem Mitarbeiter-WC des Clubs. Dort soll die 33-Jährige eine Barkeeperin mit einem Tampon konfrontiert haben, anschließend sollen zwei Türsteher attackiert worden sein. Die Anklageverlesung ist für den 23. April terminiert, und im schlimmsten Fall droht bis zu ein Jahr Haft.

In einem Polizeibericht, auf den sich Page Six beruft, ist von deutlichen Bildern die Rede: Aufnahmen sollen zeigen, wie Alaia sich Zugang zu einer verschlossenen Personaltoilette verschafft, eine Mitarbeiterin bedrängt und später von Sicherheitskräften nach draußen begleitet wird. Dabei soll sie einem Security-Mitarbeiter Haare ausgerissen und einen weiteren "in den Genitalbereich" getroffen haben. Die Barkeeperin Haleigh Cauley schilderte dem Portal zudem, die Situation im Bad sei eskaliert, nachdem sie die Gruppe wiederholt auf die falsche Toilette hingewiesen habe. "Das Video zeigt klar, wie sie kämpft und sich die ganze Zeit widersetzt", heißt es im Bericht weiter. Ein Vertreter von Alaia reagierte laut mehreren US-Medien zunächst nicht auf Anfragen. Ihr Anwalt erklärte gegenüber TMZ, seine Mandantin sei "beschämt und traurig" über die Nacht und unternehme Schritte, damit sich so etwas nicht wiederhole.

Alaia, das Model aus der bekannten Baldwin-Familie, ist die älteste Tochter von Stephen (59) und Kennya Baldwin und Cousine von Ireland Baldwin (30). Privat lebt sie seit sieben Jahren mit Ehemann Andrew Aronow zusammen, beide haben eine Tochter. Schwester Hailey, die als Model und Unternehmerin arbeitet, hält ihr Privatleben meist abgeschirmt. In der Familie gab es zuletzt vermehrt öffentliche Aufmerksamkeit, als Stephen in sozialen Medien um Gebete für Hailey und ihren Mann Justin Bieber (31) bat. Abseits der Schlagzeilen pflegen die Baldwins enge Bande; Familienfeiern und gemeinsame Reisen tauchen regelmäßig in den Timelines der Beteiligten auf, oft mit Schnappschüssen, die ihre Verbundenheit zeigen.

Getty Images Alaia Baldwin im Jahr 2015

Fernando Leon / Getty Images Alaia Baldwin bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2014

Getty Images Alaia Baldwin und Hailey Bieber im Jahr 2019