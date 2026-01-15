Jacob Elordi und Olivia Jade gemeinsam in New York gesichtet

Jacob Elordi (28) und Olivia Jade Giannulli (26) scheinen ihrer On-Off-Beziehung eine weitere Chance zu geben, denn das Ex-Paar wurde gemeinsam in New York City gesichtet. Am Mittwoch, dem 14. Januar, verließen der Schauspieler und die Influencerin ein Hotel und stiegen zusammen in ein Auto. Sogar Jacobs Hund Layla war mit von der Partie. Während des Auftritts zeigte sich der Euphoria-Darsteller fürsorglich, als er Olivia mit einer Hand in den Wagen half. Das Duo hatte sich zuletzt im Oktober 2025 getrennt, nachdem sie bereits nach einem Bruch im Sommer kurzzeitig wieder zueinandergefunden hatten, wie Daily Mail berichtet.

Ihre gemeinsame Geschichte begann im Jahr 2021, als die Beziehung der beiden erstmals für Schlagzeilen sorgte. Über die Jahre folgten mehrere Trennungen und Wiedervereinigungen. Trotz ihrer wiederholten Auftritte in der Öffentlichkeit hielten Jacob und Olivia Details ihrer Beziehung weitgehend privat und mieden große gemeinsame Events. Im vergangenen Herbst war Olivia bei der Premiere von Jacobs Netflix-Film "Frankenstein" in Toronto an seiner Seite, doch innerhalb weniger Wochen folgte die erneute Trennung. Erst kürzlich hatte Jacob mit anderen Prominenten wie Ana de Armas (37) für neue Schlagzeilen gesorgt, als die beiden bei den Golden Globes einen vertrauten Eindruck hinterließen.

Privat geben sich sowohl Jacob als auch Olivia oft zurückhaltend, und bisher hat keiner von ihnen Stellung zu den erneuten Spekulationen über eine Reunion bezogen. Während Jacob mit seiner Rolle als Schauspieler immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt, ist Olivia als Social-Media-Persönlichkeit bekannt. Der Schauspieler, der aktuell in einer Verfilmung von "Wuthering Heights" zu sehen sein wird, ist nicht nur für seine Karriere, sondern auch für seine sensible Art gegenüber Freunden und Familie bekannt.

Getty Images, IMAGO / Future Image Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli

Getty Images Olivia Jade Giannulli, März 2023

IMAGO / Cover-Images Jacob Elordi, Schauspieler