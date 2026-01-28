Hochzeitsplaner schwärmt von Brooklyn inmitten Beckham-Fehde

Der Beckham-Clan steckt in einer waschechten Familienkrise. Zurückzuführen ist der Streit zu großen Teilen auf die Hochzeit von Brooklyn (26) und Nicola Peltz-Beckham (31). Dabei richten sich die meisten Vorwürfe seitens der Beckhams vor allem gegen Nicola – unter anderem wurde der Schauspielerin in den vergangenen Wochen unterstellt, herrisch und einnehmend zu sein. Nun meldet sich der Hochzeitsplaner der beiden, Preston Bailey, in einem Interview mit Page Six zu Wort und verteidigt das Paar. "Es überrascht mich, dass er [Brooklyn] sich so gegen seine Eltern stellt. Das ist nicht der Brooklyn, den ich kennengelernt habe, der so nett und sanftmütig war...", erinnert Preston sich. Der Promi-Spross habe sich stets interessiert in die Planung der Hochzeit eingebracht, Spannungen etwaiger Art habe es keine gegeben.

Dennoch wirft Brooklyn vor allem seiner Mutter Victoria (51) unangemessenes Verhalten auf der Hochzeitsfeier vor. Der 26-Jährige behauptete in einem langen Statement, seine Mutter habe ihm und seiner Braut den ersten Tanz versaut, indem sie sich dazwischen drängte und statt Nicola mit ihrem Sohn tanzte. Diesem sei das unangenehm und peinlich gewesen. Nicola soll die Feier weinend verlassen haben. Allerdings gibt es Anzeichen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Unter anderem ein Bericht in der Vogue widerspricht den Behauptungen. Darin wird beschrieben, dass Brooklyn seine Mutter selbst auf die Tanzfläche bat, ebenso wie seinen Vater David Beckham (50) und seine Schwester Harper (14). Zudem hieß es, dass der peinliche Tanz während eines Auftritts des Sängers Marc Anthony (57) stattfand – laut dem Bericht sang dieser aber erst viel später am Abend.

Vorerst wird sie aber nicht aufklären, was wirklich auf der Hochzeit geschah. Zwar behauptete Brooklyn, in Besitz eines Videos zu sein, das den Moment zeigt, allerdings soll er laut Insidern aktuell nicht planen, es zu veröffentlichen. Stattdessen bleibt es bei seinem Statement im Netz, das einen riesigen Medienwirbel auslöste. Neben dem sabotierten Hochzeitstanz warf der Brite seinen Eltern auch vor, ihm das Leben mit einer Kindheit im Rampenlicht unnötig schwer gemacht zu haben. Einen Rückzieher scheint Brooklyn nicht zu planen. "Er steht zu seinen Überzeugungen. Er hält das, was er sagt, für richtig", betonte eine Quelle gegenüber People. Im Beckham-Familienstreit ist das letzte Wort also noch nicht gesprochen.

Getty Images Brooklyn Beckham, 2023

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Ehepaar

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024