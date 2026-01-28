Nach Tate McRae: Ist sie etwa The Kid Larois neue Freundin?

The Kid Laroi (22) scheint sein Liebesleben nun ganz offiziell neu geordnet zu haben – und das vor den Augen der Öffentlichkeit in Melbourne. Der Rapper, mit bürgerlichem Namen Charlton Howard, wurde in dieser Woche bei den Australian Open gesichtet – und zwar in sehr vertrauter Begleitung: An seiner Seite war Regisseurin und Produzentin Sophie HM. In einer Instagram-Story der Brünetten sitzen die beiden eng beieinander in einer Gondel hoch über der Stadt. Er hält ihre ausgestreckten Beine, beugt sich zu ihr hinüber und drückt ihr einen Kuss auf den Knöchel. Später zeigen sich die beiden gemeinsam im Tennisstadion, wo sie das Match von Alex de Minaur gegen Carlos Alcaraz (22) verfolgen und zwischendurch Händchen halten. Die Aufnahmen werten viele Fans als deutlichen Hinweis auf eine neue Beziehung.

Auf dem Bild aus der Gondel ist Sophies Gesicht zwar nicht zu sehen, doch die Perspektive der Aufnahme lässt kaum Zweifel daran, dass sie den Moment selbst festhielt: Ihre weit geschnittene Hose dominiert den Vordergrund, während der Musiker unter einem schwarzen Baseballcap versteckt zu erkennen ist mit einem Getränkebecher in der Hand. Im Stadion in Melbourne Park wirken die beiden gelöst, lachen und haben die Augen abwechselnd auf das Match und aufeinander gerichtet. Wie Beobachter Daily Mail berichteten, fiel auf, dass sich der Künstler immer wieder zu der Regisseurin hinüberbeugte, ihre Hand nahm und mit ihr plauderte.

Privat liegt hinter The Kid Laroi eine intensive Phase: Im Juli hatte er seine Beziehung mit Sängerin Tate McRae (22) beendet, nachdem die beiden rund ein Jahr lang ein Paar gewesen waren. Später stellte der Musiker klar, dass sie "auf gutem Fuß" auseinandergegangen seien, nachdem Fans ihm vorgeworfen hatten, sein Team habe negative Tweets über die Kanadierin befeuert. Tate beschrieb die Zeit rund um die Trennung im Gespräch mit dem Magazin Rolling Stone als "wirklich beängstigend und überwältigend". Sie erklärte, sie habe unterschätzt, wie sehr es sie belasten würde, wenn die Öffentlichkeit über ihr Privatleben spekuliert.

Getty Images The Kid Laroi und Tate McRae bei den MTV Video Music Awards 2024 in der UBS Arena in Elmont, New York

Instagram / sophie.hm The Kid Laroi und das Bein von Sophie HM, Januar 2026

Instagram / sophie.hm Sophie HM, Influencerin