Trotz Trennung & Zoff: Giuliano Hediger leidet mit Ex Ariel

Ariel genießt im Dschungelcamp derzeit nicht den besten Ruf: Einige Mitcamper kritisieren ihre wütenden Ausbrüche und ihre fehlende Arbeitsmoral, Zuschauer sind oft einfach nur noch genervt. Inmitten dieser schwierigen Phase erhält die Reality-TV-Bekanntheit ausgerechnet von ihrem Ex, mit dem sie zerstritten ist, Rückendeckung. Giuliano Lorenzo Hediger. "Als ich gemerkt habe, dass auch die Öffentlichkeit und auch das Camp komplett gegen sie ist, tat mir das trotzdem ein bisschen leid. Ich hoffe, dass sie sich wieder ein bisschen fängt, sich besser versteht mit dem Camp und dass auch die Öffentlichkeit sieht, dass sie auch gute Seiten hat", betont er im Interview mit Bild.

Dennoch gesteht sich Giuliano auch ein, dass Ariel an ihrem schlechten Standing im Camp selbst schuld ist. "Ich finde viele Dinge feierlich, die sie macht, aber sie ist halt schon oft sehr, sehr drüber", beschreibt der Love Fool-Star seine Ex. Sie mische sich zu sehr in Dinge ein, die sie eigentlich nichts angehen – insbesondere den Konflikt rund um Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33). "Das sind alles gestandene, erwachsene Personen, und sie ist ja noch ziemlich jung. Da muss sie schon ein bisschen aufpassen, wie sie mit diesen Leuten umgeht", gibt Giuliano zu bedenken und fügt hinzu: "Das Problem ist auch bei ihr: Sie teilt extrem aus. Aber wenn dann halt mal was zurückkommt, dann geht das für sie gar nicht."

Trotz allem, was im Dschungelcamp vorgefallen ist – und auch seiner eigenen Historie mit Ariel – hat Giuliano nach wie vor etwas für seine Ex übrig. "Wir haben uns sehr, sehr, sehr fest geliebt, hatten eine sehr intensive Beziehung. Und sie wird immer einen Platz in meinem Herzen haben, weil sie immer die Mutter meiner Tochter bleiben wird", betont er. Zwischen dem Ex-Paar krachte es in der Vergangenheit gewaltig. Bei Prominent getrennt gerieten sie wiederholt aneinander und auch nach Drehschluss machten sich beide schwere Vorwürfe. Dennoch beteuert Giuliano: "Egal, was für schlimme Dinge sie mir angetan hat: Irgendwo habe ich sie trotzdem immer noch gerne."

Anzeige Anzeige

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel im Jahr 2024