Nach zwei Jahren: Claire Danes verrät Namen ihrer Tochter

Claire Danes (46) hat im Podcast "Good Hang" von Amy Poehler (54) erstmals den Namen ihrer Tochter verraten. Die Schauspielerin, die 2024 zum dritten Mal Mutter wurde, teilte mit, dass ihre zweijährige Tochter Shay heißt. Mit einem Lächeln sprach Claire darüber, wie verträumt Shay sich beim Tanzen bewegt: "Manchmal macht sie einen kopfwiegenden Tanz. Ich denke dann, ‚Das ist fantastisch.‘" Und es lädt zum Mitmachen ein. Ganz anders reagiert dagegen ihr ältester Sohn: Teenager Cyrus, 13, flüchtet laut seiner Mutter sogar über die Straße, wenn sie in der Öffentlichkeit nur ein kleines bisschen mit den Hüften wackelt.

Claire erzählt weiter, dass sie in ihrer Freizeit lange dem Sticken verfallen war und für ihre Kinder Kleidung verzierte. Alle Kinder hätten personalisierte Strampler bekommen – bis auf eines. Ausgerechnet das Stück für Shay liege noch halb fertig am Bett, gestand die dreifache Mutter. "Ich habe noch einen unfertigen für Shay, mein drittes Kind. Sie trägt keine Strampler mehr. Diese Chance habe ich verpasst." Gleichzeitig sprach Claire offen darüber, wie sehr sie die unerwartete Schwangerschaft mit Mitte 40 zunächst aus der Bahn geworfen habe: Sie habe ihren Arzt unter Tränen angerufen und von einem "kompletten Zusammenbruch" berichtet, bevor sie sich in ihre neue Rolle als Dreifach-Mama eingefunden habe.

Privat wirkt die Hollywood-Darstellerin heute angekommen. Mit ihrem Mann Hugh Dancy (50) ist Claire seit vielen Jahren verheiratet, die beiden Schauspieler halten ihr Familienleben bewusst aus der Öffentlichkeit raus. Cyrus und Rowan machen sich gut als große Brüder und haben sich an den Trubel gewöhnt, den ein Kleinkind mit in den Alltag bringt. Und auch Claire, deren Familienplanung nach zwei Kindern eigentlich abgeschlossen war, kann es sich ohne Shay nicht mehr vorstellen. Auch wenn die Schauspielerin, bekannt aus "Homeland" und "Romeo + Julia", wo sie neben Leonardo DiCaprio (51) die Hauptrolle übernahm, beruflich noch eine Weile kürzer treten muss.

Getty Images Claire Danes im Juni 2023

Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy, Schauspieler

United Archives GmbH Claire Danes und Leonardo DiCaprio in "Romeo + Juliet"