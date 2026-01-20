Jacob Elordi erlebt echten Liebeszauber mit Margot Robbie

Jacob Elordi (28) lässt die Funken sprühen und zwar nicht nur vor der Kamera. Im Gespräch mit Fandango erzählte der Schauspieler, dass er und Margot Robbie (35) sich bei den Dreharbeiten zu "Sturmhöhe" an manchen Tagen "wie ein echtes Liebespaar" fühlten. Gedreht wurde im rauen England, oft draußen auf den Mooren, wo sie als Heathcliff und Catherine Hand in Hand über die Heide liefen und ganz in ihren Rollen aufgingen. "Da schaust du rüber und siehst plötzlich nicht Margot, sondern Catherine – und sie sieht Heathcliff", sagte Jacob. Das Interview erschien am Mittwoch, 14. Januar, und steigert die Vorfreude auf den Kinostart am 13. Februar.

Die Neuverfilmung von Emily Brontës Klassiker setzt Regisseurin Emerald Fennell (40) als "urwüchsig und sinnlich" in Szene. Jacob beschrieb Momente, in denen sie bei Sonnenuntergang auf den Mooren saßen, Kate Bush (67) im Ohr, und die Zeit stillzustehen schien. "Es fühlte sich an, als würden wir kleine Stücke dieser unerfüllten Liebe auffangen", erklärte er gegenüber Fandango. Besonders bewegend sei für ihn gewesen, dass diese Version die zarten, glücklichen Augenblicke zwischen Heathcliff und Catherine sichtbarer mache, die im Roman oft nur angedeutet bleiben. Neben Margot und Jacob stehen unter anderem Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes und Ewan Mitchell vor der Kamera.

Abseits der großen Leinwand verbindet die beiden Hauptdarsteller eine ähnliche Arbeitsenergie: Margot, die Schauspielerin und Produzentin, ist bekannt dafür, am Set mit Entschlossenheit, aber auch Wärme aufzutreten. Jacob, der in Interviews gern nach innen hört, beschreibt Drehs gern über Stimmungen, Musik und kleine Gesten. Am Set suchten sie offenbar genau diese Zwischentöne – Blicke im Wind, kalte Hände, die sich festhalten, ein gemeinsamer Atemzug vor der nächsten Szene. Wer die beiden privat kennt, erzählt von Humor zwischen den Einstellungen und einer ruhigen Vertrautheit, die sich in stillen Pausen zeigt. Genau diese Nähe, so klingt es in Jacobs Worten, hat den Filmromanzen-Momenten ihre Tiefe gegeben.

Anzeige Anzeige

Imago Poster zu "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi

Anzeige Anzeige

Imago Jacob Elordi bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei der New Yorker Premiere von "A Big Bold Beautiful Journey", September 2025