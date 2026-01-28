Modesensation in Paris: Sunday Rose verzaubert Fashion Week

Sunday Rose Kidman-Urban (17) hat in Paris alle Blicke auf sich gezogen. Die Tochter von Nicole Kidman (58) und Keith Urban (58) erschien am Montag zur Haute-Couture-Schau von Dior und präsentierte einen kompromisslosen Leder-Look, wie Hello! zeigt. In einer verkürzten Lederjacke, weiten grauen Cargo-Jeans, schwarzen Stiefeln und mit einer Dior-Satteltasche am Arm, schritt die 17-Jährige selbstbewusst zum Venue der Show. An ihrer Seite: die internationale Modecrowd, in der Sunday mit straff zurückgekämmtem, rotbraunem Haar nahtlos aufging – und dennoch herausstach.

Die Nachwuchsmodelkarriere der Teenagerin nimmt Fahrt auf. Schon im Oktober 2024 hatte Sunday ihr Laufstegdebüt bei Miu Miu gefeiert, seither folgten Jobs und Kampagnen für Miu Miu, Dior und Omega. Erst im Januar bedankte sie sich auf Instagram für ihre Teilnahme an einer neuen Dior-Kampagne und schrieb: "Jonathan Anderson, du bist so, so talentiert. Danke, dass du mir die Chance gibst, an deiner Arbeit teilzunehmen. Und danke an die ganze Familie Dior für so viel Liebe."

Doch der Weg, bis sich die Promi-Tochter ihren Wunsch vom Modeln erfüllen konnte, war lang. Gegenüber Nylon erklärte die Schülerin, dass es zu Hause bei Mama und Papa klare Regeln gibt: "Es gibt zwei große Regeln. Die erste war, dass ich keine Modejobs machen durfte, bevor ich 16 war. Und die zweite ist, dass die Schule immer zuerst kommt." Keith bestätigte das: "Hoffentlich können wir ihr nur helfen, durch all das die Balance zu halten", sagte der Sänger, der betonte, dass Struktur und Schulalltag an erster Stelle stehen sollen.

