Elegant gerettet: Jennifer Lopez stolpert auf der Bühne

Jennifer Lopez (56) erlebte während einer Show ihrer Las-Vegas-Residency einen kleinen Schreckmoment. Bei einem Auftritt am Freitag im Colosseum at Caesars Palace stolperte die Sängerin auf der Bühne, während sie ihren Hit "On the Floor" aus dem Jahr 2011 performte. Als sie ihr Bein hochkicken wollte, verlor sie kurz das Gleichgewicht und stolperte. Doch die erfahrene Entertainerin ließ sich laut Daily Mail nicht aus der Ruhe bringen und tanzte und sang einfach weiter.

Die professionelle Reaktion von Jennifer auf das kleine Missgeschick beeindruckte ihre Fans sichtlich. Nachdem sie sich gefangen hatte, tanzte sie mit ihren Backgroundtänzern weiter und beendete den Song sogar auf allen Vieren – ganz so, als wäre der Stolperer Teil der Choreografie gewesen. "Niemand erholt sich so elegant wie JLo", kommentierte ein Fan unter einem Clip des Zwischenfalls, der auf Instagram verbreitet wurde. Jennifer hatte ihre "Up All Night Live"-Residency im The Colosseum at Caesars Palace bereits im Dezember gestartet und liefert dort seitdem regelmäßig Shows ab.

Jennifer ist bereits seit vielen Jahren als Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin aktiv und hat im Laufe ihrer Karriere bewiesen, dass sie eine echte Powerfrau ist. Die Mutter von zwei Kindern, den 18-jährigen Zwillingen Max und Emme, brachte diese aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony (57) mit. Die beiden waren zehn Jahre lang verheiratet, bevor sie sich 2014 scheiden ließen. Erst kürzlich sprach Jennifer während ihrer Show in Las Vegas offen über die schwierige Zeit nach ihrer dritten Scheidung und wie sie damals als alleinerziehende Mutter mit dreijährigen Zwillingen kurz davor war, aufzugeben. Eine Mentorin habe ihr damals den entscheidenden Rat gegeben: "Tanz einfach weiter, bis du die Schritte richtig hast." Diese Philosophie scheint Jennifer bis heute zu begleiten.

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Getty Images Jennifer Lopez 2026

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Getty Images Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival 2025

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Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im Jahr 2012