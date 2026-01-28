Nicht authentisch: Dschungelcamp-Fans glauben Gil kein Wort

Gil Ofarim (43) sorgt derzeit im Dschungelcamp für Gesprächsstoff – allerdings nicht so, wie er es sich wünschen dürfte. Der Sänger sitzt seit einigen Tagen in der Show im australischen Camp vor den Kameras und vermeidet konsequent ein Thema: seinen Skandal aus dem Jahr 2021. Auf Nachfrage verweist Gil auf eine Verschwiegenheitspflicht und äußert sich nur vage. Genau das bringt viele Zuschauer auf die Palme. Auf Instagram heißt es, sein Auftritt wirke "sehr einstudiert". Andere sprechen davon, dass sie ihm kein Wort glauben. Das Misstrauen ist groß und begleitet Gil in jede Szene, die er mit seinen Mitstreitern teilt.

Hintergrund der Kritik: Gil hatte 2021 nach einem Streit in einem Leipziger Hotel öffentlich von Antisemitismus berichtet und behauptet, wegen einer Davidstern-Kette diskriminiert worden zu sein. Der Fall landete vor Gericht. 2023 räumte der Musiker auf Anraten seines Anwalts ein, die Anschuldigungen erfunden zu haben. Seither gilt er vielen als unglaubwürdig. Dass er im Camp nun auf Schweigen setzt, stößt auf deutliche Ablehnung. "Er macht sich einfach immer unbeliebter. Unfassbar", ärgert sich ein Nutzer. Eine andere Stimme urteilt: "Gil hat null Selbstreflexion. Das, was er gemacht hat, war unterste Schublade (noch nett ausgedrückt), das wird nicht so schnell vergessen, genau, weil es immer schon ein heikles Thema ist. Und Reue sieht man bei ihm nicht. Auch wenn es von ihm mutig war, in den Dschungel zu gehen." Wieder andere betonen, das Publikum erkenne Authentizität – und sehe sie bei ihm nicht. Kommentare wie "Alle anderen sind schuld, nur nicht Gil" und "Reue sieht man bei ihm nicht" zeigen, wie fest die Vorbehalte sitzen.

Rückhalt bekommt Gil immerhin von einigen wenigen. Schauspieler Raúl Richter (38) sprang bei der Dschungelparty von Julian Stoeckel (38) in Berlin öffentlich für Gil in die Bresche. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Raúl: "Hat nicht mal eine Ingrid van Bergen ihren Ex-Mann umgebracht? Da gab es keine Diskussion drüber. Also nein, das ist okay." Zwar betonte der TV-Star, dass er Gils früheres Verhalten keinesfalls gutheiße, doch die aktuelle Aufregung um dessen Camp-Auftritt könne er nicht verstehen.

RTL Dschungelcamp-Star Gil Ofarim

Imago Gil Ofarim am Flughafen Frankfurt auf dem Weg zum Dschungelcamp 2026

Imago Raúl Richter, Januar 2026