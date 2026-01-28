Sturz im Dschungel: Erste Schatzsuche endet mit Verletzung

Für die erste Schatzsuche im Dschungelcamp werden Reality-TV-Star Umut Tekin (28) und Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) gemeinsam ins Abenteuer geschickt – und kehren mit einer Verletzung zurück. Zu Beginn zeigen sich die beiden im Dschungeltelefon noch ausgelassen und feiern ihren Einsatz als Team. "Oma und ihr Enkel gehen jetzt auf Schatzsuche", witzelt die Camp-Älteste, während der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat breit grinst. Noch ahnt niemand, dass ausgerechnet dieser Spaß-Ausflug nur wenig später in einem schmerzhaften Sturz enden wird. Auf dem Rückweg zum Camp passiert es dann: Während Umut ein Einzelinterview gibt, hört man im Hintergrund plötzlich einen Schrei, kurz darauf wird klar: Nicole ist gestürzt, hat sich fiese Schürfwunden am Knie zugezogen und klagt mit schmerzverzerrtem Gesicht: "Tut weh." Der 28-Jährige beugt sich besorgt über die blutenden Wunden und meint nur: "Das sieht übel aus."

Schon vor dem Unglück war klar: Die Schatzsuche fordert dem ungleichen Duo einiges ab. Im Camp sorgt ihre Nominierung für Gelächter, Samira Yavuz (32) scherzt: "Die Kombination Umut und Nicole reicht eigentlich gerade mal für den Toilettengang nachts." Vor Ort müssen die beiden Quizfragen unter Zeitdruck beantworten, eingepackt in Fang-Hosen, während Wasserbomben von oben herabprasseln und bei jeder falschen Antwort eine Schleimdusche folgt. Mit jeder Runde steigt der Druck, Umut wirkt zunehmend genervt und fordert: "Das musst du wissen, Nicole", worauf die Schauspielerin zurückruft: "Setz mich nicht so unter Druck." Am Ende liegt die Mehrheit der Antworten daneben, die Schatzsuche ist verloren. "Ich bin sauer auf mich, einfach weil wir das nicht geschafft haben", ärgert sich der TV-Star im Interview. Seine Teampartnerin kommentiert enttäuscht: "Ich hätte denen wahnsinnig gerne die Kiste gebracht, ist halt saublöd gelaufen."

Neben Umut und Nicole gab es heute jedoch noch eine weitere Kandidatin, die ihre Challenge mehr oder weniger vermasselte: Ariel hat bei der Dschungelprüfung "Grill den Köppen" mit Gil Ofarim (43) und Eva Benetatou (33) für jede Menge Aufsehen gesorgt. Während sich die anderen zwei mutig durch Seegurke, Wasserbüffelniere und Krokodils-Klauen-Gelee kämpften, verweigerte die Influencerin fast durchgehend den Verzehr. "Ich kann nicht. Ich muss kotzen. Widerlich", wetterte die Schweizerin, als sie nur an der glibberigen Sülze roch. Auch beim nächsten Gang – Kamelhirn mit Hirncreme und Mehlwürmern – fluchte sie lautstark: "Das ist so krass. Scheiße!" Während Gil sich ein Ohr zuhielt, um Ariels Beschwerden auszublenden, sicherte er tapfer einen Stern nach dem anderen für die Gruppe.

RTL Umut Tekin und Nicole Belstler-Boettcher, Dschungelcamp 2026

RTL Nicole Belstler-Boettcher, Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026