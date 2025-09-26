Patrick J. Adams verrät Herzogin Meghans genialen Reisetrick

Vor ihrem Leben als Ehefrau von Prinz Harry (41) und Lifestyle-Unternehmerin war Herzogin Meghan (44) Schauspielerin. In der Serie Suits arbeitete sie eng mit Patrick J. Adams (44) zusammen, der offenbar immer noch positiv auf diese Zeit zurückblickt. In einem People-Interview berichtet der Serienstar nun von einer wertvollen Lektion, die er von seiner Kollegin lernen konnte. Meghan habe stets mit großer Sorgfalt gepackt und auf jedes Detail geachtet. "Sie hat beim Packen immer Trocknertücher in die Tasche gesteckt. Das ist so genial. Darauf wäre ich nie gekommen", erinnert sich Patrick. Dadurch habe ihre Kleidung immer angenehm frisch gerochen.

Die beiden Schauspieler stellten in der Serie ein Liebespaar dar und arbeiteten von 2011 bis 2017 eng zusammen. Allerdings waren weder Patrick noch Meghan Teil der Fortsetzung "Suits: L.A.". Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr zu dem beliebten Format vorstellen könne, antwortet der Mann von Troian Bellisario (39) dem Magazin: "Ich bin offen dafür. Wir haben uns immer gut verstanden und zusammen eine unglaubliche Erfahrung gemacht." Seiner Meinung nach müssten dafür aber der Moment und das Drehbuch perfekt sein.

Meghans Zeit bei "Suits" war für sie eine prägende Phase, bevor sie ihren Weg in die britische Königsfamilie fand. Auch wenn die zweifache Mutter heute nicht mehr als Schauspielerin arbeitet, blickt sie mit Wohlwollen auf die Anwaltsserie zurück. Zu dem Spin-off sagte sie gegenüber People begeistert: "Ich liebe es, dass die Serie neuen Wind bekommt. Es ist wie eine Zeitkapsel für mich." Sie besitze außerdem immer noch einen Bleistiftrock, den ihre Serienfigur Rachel Zane in ihrer ersten Folge trug.

IMAGO / Capital Pictures Patrick J. Adams und Herzogin Meghan in "Suits"

Getty Images Patrick J. Adams, Schauspieler

Getty Images Patrick J. Adams und Herzogin Meghan