John Stamos kündigt neues Buch über moderne Männlichkeit an

John Stamos (62) arbeitet an einem neuen Buch. Der Schauspieler wird erneut mit dem Verlag Henry Holt & Co. zusammenarbeiten, der auch seine erfolgreichen Memoiren "If You Would Have Told Me" im Jahr 2023 veröffentlicht hat. Wie das Magazin People exklusiv berichtet, wird das neue Werk "persönliche und oft humorvolle Reflexionen über moderne Männlichkeit, Vaterschaft und das lebenslange Erwachsenwerden" beinhalten. Ein konkreter Titel sowie ein Veröffentlichungsdatum stehen bisher noch nicht fest. Die Inspiration für das Buchprojekt kam John während eines Auftritts mit den Beach Boys, bei dem er gemeinsam mit seinem siebenjährigen Sohn Billy den Song "When I Grow Up (To Be a Man)" performte.

Während der Performance mit seinem Sohn habe er über die Lektionen nachgedacht, die ihm sein eigener Vater beigebracht hat, sowie über seine Vorstellungen "von der Art von Mann, zu dem Billy einmal werden soll". Seine Hoffnung sei es, dass durch ehrliche Gespräche mit anderen Männern über Themen wie Freundlichkeit, Respekt und Mut Jungen großgezogen werden können, die sowohl Herz als auch Rückgrat haben. "Das Buch ist kein Regelwerk über Männlichkeit – es ist ein Gespräch", stellte John gegenüber dem Magazin klar. Er schreibe es als Vater, der noch immer lerne und sich Fragen stelle. Das Buch soll Gespräche mit anderen bekannten Vätern über Themen wie Respekt, Verletzlichkeit und Empathie enthalten.

Schon mit seinem ersten Buch "If You Would Have Told Me" hatte John tiefe Einblicke in sein Leben gewährt. Darin zeichnete der frühere Teenieschwarm seinen Weg von den Anfängen bei "General Hospital" über den Welterfolg mit Full House bis hin zu seiner Musikleidenschaft mit den Beach Boys nach – inklusive seiner Erfahrungen mit Suchtproblemen und dem späten Vaterglück. Im Gespräch mit People betonte der Schauspieler damals, er habe ursprünglich eine Heldengeschichte schreiben wollen, sich dann aber bewusst für Ehrlichkeit entschieden – eine echte Erzählung über Höhen und Tiefen seines Lebens. "Ich wollte erst eine Heldengeschichte schreiben, aber dann dachte ich: 'Nein, ich erzähle eine menschliche Geschichte'", erklärte er. Nun knüpft John mit dem neuen Projekt an diese Offenheit an und rückt vor allem seine Rolle als Vater und die Beziehungen zwischen Männern verschiedener Generationen in den Mittelpunkt.

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Getty Images John Stamos, 2018

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Getty Images John Stamos und Billy Stamos 2023 bei der Premiere von "Wonka"

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Getty Images John Stamos, Schauspieler