"Hat mir gezeigt, was Liebe ist": Der Graf schwärmt von Mama

Emotionaler Abend in Hamburg: Eigentlich ist Der Graf dafür bekannt, sein Privatleben streng unter Verschluss zu halten, doch am Freitagabend schlug der Unheilig-Frontmann in der NDR Talkshow ungewohnt verletzliche Töne an, wie Bild berichtet. Kurz nach dem Verlust seiner geliebten Mutter sprach er offen über die tiefe Dankbarkeit, die er für sie empfindet. Besonders seine Kindheit, in der er unter Stottern litt, war nicht immer leicht – doch seine Mama war sein Fels in der Brandung: "Sie hat mir gezeigt, was Liebe ist", offenbarte der Sänger sichtlich bewegt im Gespräch mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt.

Neben der Trauer um seine Mutter stand auch die zweite große Säule in seinem Leben im Mittelpunkt des Gesprächs: seine Ehefrau. Die beiden sind den Schilderungen des Musikers zufolge seit dem Kindergarten unzertrennlich. Schon als kleiner Junge habe er seiner Mama im Urlaub angekündigt: "Wenn ich groß bin, dann heirate ich die mal." Dass diese Kindheitsliebe bis heute hält, erfüllt den Sänger mit Stolz. Vor den Kameras nutzte er den seltenen Moment für eine öffentliche Liebeserklärung an seine Partnerin, die lieber anonym bleibt: "Das ist die Liebe meines Lebens. Ich möchte auch mal Danke sagen und sie teilhaben lassen an dem Erfolg."

Dass er diesen Erfolg heute wieder genießen kann, war ein langer Weg. Wie Der Graf in der Talkshow erklärte, fühlte sich sein Star-Dasein vor einigen Jahren noch wie ein "Korsett" an, weshalb er sich eine Auszeit nahm. Er sei einige Zeit im Camper umhergereist – und wurde selbst auf Campingplätzen noch erkannt. Inzwischen fühlt er sich auf der Bühne offenbar wieder wohler. In der Sendung performte er seinen neuen Song "Du bist meine Heimat". Die anderen Gäste waren von diesem Auftritt tief berührt. Schwimmerin Franziska van Almsick (47) zeigte sich schlichtweg baff und lobte den neuen Track als "typischen Grafen-Song": "Kompliment. Ganz toll!", sagte sie.

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Getty Images Unheilig bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025

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Imago Unheilig-Sänger Der Graf beim Auftakt der Abschiedstour in der Mercedes-Benz-Arena Berlin

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