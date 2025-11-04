"Suits"-Star Patrick J. Adams & Troian werden wieder Eltern

Patrick J. Adams (44) und Troian Bellisario (40) werden wieder Eltern – und teilen die frohe Botschaft auf Instagram mit emotionalen Worten an ihr ungeborenes Kind. In dem liebevollen Post spricht der Suits-Star direkt zu seinem Nachwuchs. "Wir kennen deinen Namen noch nicht. [...] Wir wissen nicht, wie dein Lächeln aussehen wird oder was dein erstes Lachen mit unseren Herzen machen wird", zählt er auf und fügt hinzu: "Wir wissen nicht viel – aber wir wissen, dass es nichts gibt, was wir lieber wären als deine Eltern."

Mit Details wie dem Geschlecht des Babys oder dem Geburtstermin hält sich Patrick vorerst zurück. Mit emotionalen Worten macht der Serienstar seinem ungeborenen Sprössling jedoch einige große Versprechen. "Was wir wissen, ist, dass wir eine unendliche Menge Liebe für dich bereithalten. Liebe, Lachen, Tränen, Tanzpartys, Schlaflieder und Lektionen fürs Leben. Wir werden dir einiges zeigen, aber du wirst uns alles andere lehren", ist er sich sicher. Dazu postet er ein Schwarz-Weiß-Foto, das die schwangere Troian im Profil zeigt, während sie ihren Babybauch mit den Händen umfasst.

Patrick und Troian lernten sich 2009 kennen und wurden später ein Paar. Während er mit seiner Rolle des Mike Ross in der Anwaltsserie "Suits" große Erfolge feierte, war Troian viele Jahre eine der Hauptdarstellerinnen der Teenieserie Pretty Little Liars. 2016 gaben sich die beiden Schauspieler das Jawort und sind bereits Eltern von zwei kleinen Töchtern: Aurora, geboren 2018, und Elliot Rowena, geboren 2021. Ihre Sprösslinge halten Patrick und Troian jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario, 2020

Instagram / patrickjadams Troian Bellisario, Schauspielerin

Instagram / patrickjadams Patrick J. Adams und Troian Bellisario 2025

