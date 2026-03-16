Geben Al Pacino und Ex Noor ihrer Liebe eine zweite Chance?

Al Pacino (85) und Noor Alfallah (32) haben laut Page Six am Sonntagabend gemeinsam die Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles besucht – und sorgen damit erneut für Spekulationen über ein mögliches Liebes-Comeback. Der Schauspieler und die Produzentin wurden nicht nur zusammen auf dem Event gesichtet, sondern verließen die berühmte Aftershowparty im Los Angeles County Museum of Art auch Seite an Seite. Noor erschien in einem tief ausgeschnittenen, roten Abendkleid mit Spitzeneinsatz und Glitzer-Details, kombiniert mit goldenen Riemchensandalen und einer silbernen Clutch. Al blieb seinem entspannten Stil treu und setzte auf ein schwarzes, lockeres Ensemble mit Turnschuhen und Beanie-Mütze. Das gemeinsame Auftreten befeuert die Gerüchte um eine mögliche Wiederannäherung des ungleichen Paares.

Offiziell gelten Al und Noor seit 2023 als getrennt. Kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Roman im Juni 2023 endete ihre Beziehung nach rund anderthalb Jahren. Laut Gerichtsdokumenten, auf die das US-Portal The Blast Zugriff hatte, beantragte die 32-Jährige das alleinige Sorgerecht für das gemeinsame Kind. Ein Sprecher des Oscar-Preisträgers stellte jedoch klar, die beiden seien weiterhin "sehr gute Freunde". Trotz der Trennung wurden Al und Noor mehrfach zusammen gesehen – etwa im Januar im San Vicente Bungalows in West Hollywood und im Februar bei einem Dinner mit Stars wie Leonardo DiCaprio (51), Sacha Baron Cohen (54) und Kevin Costner (71). Im Oktober sagte Noor zu TMZ: "Wir sind jeden Tag zusammen. Wer will nicht mit ihm zusammen sein?"

Die Vanity Fair Oscar Party bildete den perfekten Rahmen für ihren gemeinsamen Auftritt, denn dort tummeln sich Jahr für Jahr die größten Namen der Branche. Unter den diesjährigen Gästen waren auch Musiklegende Mick Jagger (82), mit dem Noor vor ihrer Beziehung zu Al liiert gewesen sein soll, sowie Stars wie Timothée Chalamet (30) mit Freundin Kylie Jenner (28), Dua Lipa (30) mit ihrem Partner Callum Turner (36), Jacob Elordi (28), Jane Fonda (88) und der frisch gekrönte Oscar-Gewinner Michael B. Jordan (39). Für Noor, die sich seit Jahren im Dunstkreis der ganz großen Promis bewegt, war der Abend damit auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

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Instagram / nooralfallah Al Pacino und Noor Alfallah, März 2026

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BlayzenPhotos / BACKGRID Noor Alfallah und Al Pacino

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Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino, März 2026

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