Muriel Baumeister reflektiert Krebsdiagnose & Chemotherapie

Muriel Baumeister (54) hat einen schweren Kampf hinter sich. Die Schauspielerin erkrankte im Sommer 2022 an Brustkrebs und sprach jetzt erstmals ausführlich über die erschütternde Diagnose und ihre harte Behandlung. Den Knoten in ihrer Brust entdeckte sie selbst, als sie zu Hause in der Badewanne lag. "Ich wusch mich und dachte: Häh, komisch... Es blieb die Zeit stehen, es war wie in einem schlechten Film! Ich dachte, ist das ein Scherz?", berichtete die 54-Jährige im Talkformat "Wendepunkte" des Potsdamer Selbsthilfevereins SEKIZ e.V. Den Knoten habe sie direkt unter ihrer linken Achselhöhle gespürt. Der anschließende Gang zum Arzt brachte Klarheit: Der Knoten war sechs Zentimeter groß und sah nicht gut aus. Es folgte eine Biopsie, die den Brustkrebs bestätigte.

Die Behandlung bezeichnete Muriel als die härteste Zeit ihres Lebens. Chemotherapie, Antikörpertherapie, Operation und Bestrahlung – das volle Programm, wie sie es nannte. "Das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht!", erklärte sie. Die Chemotherapie setzte ihr besonders zu, die Nebenwirkungen waren extrem. "Meine Kehle war blutig wie ein Filetsteak. Ich konnte weder Wasser trinken noch essen. Es war grausig", schilderte die Schauspielerin die Qualen. Im Rückblick gestand sie sogar: "Wenn ich das vorher gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich die Chemo gemacht hätte." Die Behandlung sei noch schlimmer gewesen als ihr Alkoholentzug. Doch sie kämpfte sich durch – nicht zuletzt für ihre drei Kinder Linus, Frieda und Ava.

Heute ist Muriel seit zwei Jahren krebsfrei. Die Angst vor einem Rückfall lässt sie nicht zu sehr an sich heran. "Ich bin ein totaler Pragmatiker. Das macht es mir einfacher. Das Leben ist schon anstrengend genug. Es ist so, wie es ist. Ich bin am Leben und das ist gut so", sagte sie. Rückhalt findet sie bei ihrem Freund, der ihr eine klare Botschaft mit auf den Weg gibt: "Mein Freund sagt: Du bist eine Trümmerfrau. Genauso ist es auch. Man kann einfach nur anpacken und weitermachen. Die Alternative ist, sitzen bleiben und rumheulen. Und das interessiert mich nicht." Die Mutter von drei Kindern hatte in ihrer Vergangenheit bereits einen jahrelangen Kampf gegen ihre Alkoholsucht geführt, bei dem Alkohol ein fester Bestandteil ihres Alltags war und sie unter massiven gesundheitlichen Folgen litt.

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Getty Images Muriel Baumeister bei der Grand Opening der Merkur Spielbank in Monheim, 11. Mai 2023

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Getty Images Muriel Baumeister beim deutschen Filmpreis 2005

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Getty Images Muriel Baumeister, Schauspielerin