Amira Aly & Paula Lamberts Podcast "Iced Macho Latte" endet

Amira Aly (33) und Paula Lambert (51) beenden ihren gemeinsamen Podcast "Iced Macho Latte" mit sofortiger Wirkung. Nach nur einem Jahr Zusammenarbeit verkündeten die Moderatorin und die Sex-Expertin in ihrer jüngsten Episode, dass ihre Wege sich nun trennen werden. Der Grund für das abrupte Aus ist, dass der Vertrag mit den beiden nicht verlängert wird. Paula erklärte in knappen Worten: "Da diese Remote-Geschichte einfach nicht so richtig funzt, werden wir jetzt auch nicht weitermachen." Amira, die künftig ihre Backstube für ihre Community öffnen will, zeigte sich mit der Entscheidung einverstanden und betonte, dass sie sich "sehr, sehr wohl" damit fühle, dass das Projekt nun vorbei sei.

Insgesamt 52 Folgen haben die beiden Frauen im vergangenen Jahr ohne Pause produziert. Von Abschiedsschmerz war bei den Plaudertaschen allerdings nichts zu spüren. "Deswegen sind wir gar nicht so traurig", waren sich beide einig. Paula zeigte sich dankbar für die Treue der Zuhörerschaft: "Es war ein tolles Jahr, es war sehr interessant. Wir sind dankbar, dass ihr uns zugehört habt." Für Amira, die mit Urlaubsfotos die Trennungsgerüchte um sie und Christian Düren (35) zu entkräften scheint, bedeutet das Ende des Formats auch eine bewusste Entscheidung, Privates künftig wieder stärker für sich zu behalten und nicht ständig in der Öffentlichkeit ausbreiten zu müssen.

Für Amira geht damit eine Mini-Ära zu Ende, denn sie hatte bereits vor "Iced Macho Latte" mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (48) den Podcast "Die Pochers" betrieben, bis sie die Zusammenarbeit nach der Trennung 2023 beendeten. Nach insgesamt sechs Jahren als Podcasterin braucht die Zweifach-Mama nun eine Auszeit. "Irgendwann genießt man es schon auch mal, Dinge für sich zu behalten. Darauf freue ich mich wirklich: Nach sechs Jahren jetzt einfach mal ein bisschen mehr für sich zu genießen", räumte die Österreicherin ein. Einen neuen Podcast schließt sie für die Zukunft aber nicht komplett aus: "Vielleicht geht es für mich irgendwann mal wieder weiter mit Podcasts, aber für jetzt brauche ich wirklich einfach mal eine Pause."

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Collage: Getty Images, Timm, Michael / ActionPress Amira Aly und Paula Lambert, Collage

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026

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Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin