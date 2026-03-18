Finaler Umzug: Andrew zieht in sein frisch renoviertes Heim

Andrew Mountbatten-Windsor zieht offenbar in sein neues Zuhause auf dem royalen Anwesen in Sandringham. Wie The Sun berichtet, sind Umzugswagen bei der Marsh Farm eingetroffen, nachdem dort umfangreiche Renovierungsarbeiten stattgefunden haben. So wurden neue Teppiche und Fußböden verlegt, außerdem fanden Maler- und Gartengestaltungsmaßnahmen auf dem Grundstück statt und große Sicherheitstore wurden installiert. Das Anwesen mit fünf Schlafzimmern, zwei Wohnräumen und einer Küche soll nun das endgültige Zuhause des 66-Jährigen werden. Zwischenzeitlich hatte Andrew in der Wood Farm gewohnt, einem weiteren Haus auf dem Sandringham-Anwesen.

Seit seiner vorübergehenden Festnahme am 19. Februar, wo er elf Stunden auf dem Polizeirevier befragt worden sein soll, wurde der ehemalige Prinz laut The Sun nicht mehr öffentlich in Sandringham gesehen. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Zeit als Handelsbeauftragter des Vereinigten Königreichs von 2001 bis 2011 sensible Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weitergegeben zu haben. Aus der Royal Lodge in Windsor, die Andrew bis Anfang Februar bewohnte, musste er ausziehen, nachdem Polizeibeamte im Zuge der Ermittlungen das 30-Zimmer-Anwesen mehrere Tage lang durchsucht hatten.

Im Zuge der Epstein-Affäre verlor Andrew seine royalen Titel und offiziellen Aufgaben. Während die britische Regierung nun prüfen lässt, wie ihm nach Abschluss der Ermittlungen auch das Recht auf die Thronfolge entzogen werden könnte, bleibt sein Privatleben weitgehend unter Verschluss. Laut Insidern soll er zurückgezogen und isoliert seinen Alltag bestreiten. Die königliche Familie soll ihm verboten haben, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen.

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Imago Andrew Mountbatten Windsor fährt vom Royal Lodge die Long Walk entlang zum Reiten in Windsor, 6. Januar 2026

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Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026

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Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein