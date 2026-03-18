Wie eine Braut: Zendaya flasht mit weißem Kleid bei Premiere

Zendaya Coleman (29) hat bei der Los Angeles-Premiere ihres neuen Films "The Drama" für einen atemberaubenden Auftritt gesorgt. Die Schauspielerin erschien in einem eleganten, bodenlangen Kleid aus weißem Satin, das mit einem schulterfreien Korsett-Top und einer drapierten Tüllverzierung am Ausschnitt verziert war. Ihr Stylist Law Roach komplettierte den Look mit Diamantohrringen und funkelndem Ringschmuck – darunter auch ihr auffälliger Verlobungsring von Jessica McCormack sowie ein schmales goldenes Band. An ihrer rechten Hand trug die 29-Jährige zusätzliche Ringe mit Edelsteinen. Ihr Co-Star Robert Pattinson (39), der in dem Film ihren Verlobten Charlie spielt, setzte auf einen pinken Anzug mit grünem Hemd und cremefarbener Krawatte.

Das brautinspirierte Vivienne-Westwood-Kleid ist Teil von Zendayas und Laws bewährtem "Method Dressing"-Konzept, bei dem die Outfits thematisch zum jeweiligen Film passen. Bereits bei der "Challengers"-Pressetour setzten die beiden auf tennisinspirierte Looks, während sie für "Dune: Part Two" futuristische Kreationen wählten. Auch bei "The Drama", der ab dem 3. April in den Kinos läuft und von einem verlobten Paar handelt, dessen Hochzeitswoche durch unerwartete Wendungen aus den Fugen gerät, bleibt Zendaya dem Konzept treu. Zu der Premiere im DGA Theater Complex erschienen neben Robert auch dessen Partnerin Suki Waterhouse sowie weitere Cast-Mitglieder wie Alana Haim und Mamoudou Athie.

Zendayas Verlobter Tom Holland (29) war bei der Premiere nicht zu sehen, was die anhaltenden Spekulationen rund um eine mögliche Hochzeit weiter anfacht. Das Paar hatte sich Anfang 2025 verlobt, und seitdem trägt die Disney-Ikone neben ihrem Verlobungsring auch das goldene Band, was Gerüchte über eine bereits vollzogene Trauung befeuert. Erst vor wenigen Tagen hatte Zendaya in der Sendung "Jimmy Kimmel Live" klargestellt, dass die im Internet kursierenden Hochzeitsfotos von ihr und Tom komplett KI-generiert seien und viele Menschen darauf hereingefallen sind. Ob die beiden tatsächlich bereits den Bund fürs Leben geschlossen haben, bleibt weiterhin offen – fest steht nur, dass Zendaya auch bei weiteren "The Drama"-Terminen vermutlich noch einige Braut-Looks präsentieren wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Premiere von A24s "The Drama" in Los Angeles: Zendaya am DGA Theater Complex

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater Complex in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater: Zendaya und Robert Pattinson