Nach Schießerei: Rihanna & A$AP Rocky mit Security unterwegs

Nach dem schockierenden Vorfall an ihrem Zuhause in Los Angeles zeigen sich Rihanna (38) und A$AP Rocky (37) erstmals wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Das Paar wurde am Dienstag in New York City gesichtet, als es ein Gebäude in Manhattan verließ und in einen wartenden SUV stieg, wie Page Six berichtet. Dabei ließen die beiden nichts dem Zufall überlassen: Rund sechs Bodyguards schirmten die Musikerin und den Rapper von allen Seiten ab, während sie sich schnell zum Fahrzeug bewegten. Rihanna trug bei dem Auftritt eine Jeans, Schlangenlederstiefel, einen grauen Pullover und eine Lederjacke, während A$AP Rocky in einem schwarzen Trenchcoat und einer Baseballkappe hinter ihr folgte. Es ist das erste Mal, dass die beiden nach der Schießerei an ihrem Anwesen zusammen gesichtet wurden.

Die mutmaßliche Täterin Ivanna Lisette Ortiz sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die 35-Jährige wurde am 8. März von der Polizei festgenommen und ihr wird nun versuchter Mord vorgeworfen. Zusätzlich wurde gegen sie Anklage wegen neun Fällen von Körperverletzung mit einer Schusswaffe, zwei Fällen von Schüssen auf ein bewohntes Gebäude sowie einem Fall von Schüssen auf ein Kraftfahrzeug erhoben. Bei einer Anhörung am 10. März vor einem Gericht in Los Angeles County wurde ihre Kaution auf über 8,6 Millionen Euro festgesetzt. Im schlimmsten Fall droht Ortiz eine lebenslange Haftstrafe. Laut Staatsanwalt Nathan Hochman befanden sich sowohl Rihanna als auch A$AP Rocky in einem Airstream-Wohnwagen, der in der Einfahrt des Paares geparkt war, als die Schüsse durch die Windschutzscheibe flogen.

Zum Zeitpunkt des Angriffs waren nicht nur die beiden Musiker, sondern auch ihre drei gemeinsamen Kinder im Haus: der dreijährige RZA, die zweijährige Riot Rose und die fünf Monate alte Rocki Irish Mayers. Die Familie lebt zusammen in dem rund 12 Millionen Euro teuren Anwesen in Beverly Hills. Ortiz soll mit einem AR-15-Gewehr auf das Haus geschossen haben, wobei auch das Sicherheitstor der Sängerin von Kugeln getroffen wurde. Berichten zufolge wurde bei dem Vorfall auch ein weiteres Haus in der Nachbarschaft beschossen, in dem sich zu diesem Zeitpunkt zwei Personen aufhielten. Glücklicherweise wurde bei dem Angriff niemand verletzt. Ortiz war in der Vergangenheit bereits in ihrem Heimatstaat Florida wegen fahrlässigen Fahrens, häuslicher Gewalt und Verstoßes gegen Bewährungsauflagen festgenommen worden.

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action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026

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Instagram / asaprocky A$AP Rocky und seine zwei Kinder, August 2024

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Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Juli 2024