Oscars 2026: Diese Stars fehlten in den Gedenkminuten

Bei den Academy Awards 2026 sorgte das traditionelle "In Memoriam"-Segment für Kontroversen. Während die Filmakademie in einer emotionalen Hommage verstorbene Künstlerinnen und Künstler ehrte, bemängelten zahlreiche Zuschauer in sozialen Netzwerken das Fehlen mehrerer bekannter Namen. Schauspieler Billy Crystal (78) würdigte den im Dezember ermordeten Regisseur Rob Reiner (†78) und dessen Ehefrau Michele Singer Reiner (†70) und erinnerte an Klassiker wie "Stand by Me", "The Princess Bride" oder "When Harry Met Sally". Rachel McAdams (47) trat auf die Bühne, um der Oscarpreisträgerin Diane Keaton (†79) zu gedenken, die sie als "Ikone" bezeichnete. Einen besonders bewegenden Moment schuf Barbra Streisand (83), die für Robert Redford (†89) einen Ausschnitt aus "The Way We Were" sang – dem Titelsong des Films, in dem sie einst gemeinsam vor der Kamera standen.

Trotz dieser emotionalen Würdigungen regte sich rasch Kritik. Fans stellten fest, dass mehrere prominente Persönlichkeiten in der Gedenksequenz nicht berücksichtigt wurden. Zu den fehlenden Namen zählten unter anderem James Van der Beek (†48), Eric Dane (†53), Malcolm-Jamal Warner (55), Robert Carradine (†71), June Lockhart, Bud Cort sowie die französische Filmikone Brigitte Bardot (†91). Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat sich bislang nicht zu diesen Auslassungen geäußert. In der Vergangenheit wurde jedoch darauf hingewiesen, dass aufgrund der begrenzten Sendezeit nicht alle Verstorbenen in der TV-Übertragung Platz finden und weitere Namen häufig später auf der offiziellen Website der Academy ergänzt werden.

Hinter den großen Namen des Abends stehen auch persönliche Geschichten und langjährige Verbindungen. Billy und Rob lernten sich über die Arbeit kennen und prägten mit "When Harry Met Sally" eine bis heute zitierte Leinwandfreundschaft; der Entertainer war über Jahrzehnte immer wieder Gast in Robs Umfeld. Rachel wiederum hat Diane Keatons unverwechselbaren Stil oft als prägend beschrieben – Keatons lässige Eleganz und ihr Humor inspirierten viele Kolleginnen. Barbra und Robert Redford verband seit "The Way We Were" eine besondere Leinwandchemie, die Generationen in Erinnerung blieb.

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Getty Images James Van Der Beek, Schauspieler

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Getty Images Brigitte Bardot im September 2007

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Getty Images Schauspieler Eric Dane